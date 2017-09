En affaires, on récupère: continuer sans financement

Malgré la fin de la subvention pour le programme En affaires, on récupère, l’Écoquartier de Saint-Léonard poursuit ses efforts auprès des entreprises et commerces pour les sensibiliser au recyclage.

Depuis 2016, l’organisme environnemental n’a plus d’argent dédié au projet. Il doit alors piger dans son budget de fonctionnement afin de le financer.

«Pour l’instant, nous avons seulement répondu aux appels reçus et donné l’information aux commerces qui communiquaient avec nous. Nous leur fournissions le formulaire d’inscription, mais nous n’avons ni le temps ni les ressources pour poursuivre le démarchage», souligne Marie-Ange Selosse, coordonnatrice de l’Écoquartier de Saint-Léonard.

L’Écoquartier a alors déposé des offres de stage afin de trouver une personne qui pourrait poursuivre le travail.

«Il fallait trouver une ressource quelque part pour continuer de démarcher les entreprises que nous n’avions pas encore vues et faire le suivi auprès des inscrits», indique Mme Selosse.

L’organisme a réussi à engager une stagiaire pour l’automne. Pendant 12 semaines, Johanna Molina López recontactera les inscrits de 2016 pour fait l’état de la situation. De plus, elle ira rencontrer les commerces de la rue Jarry ainsi que des boulevards Robert et Jarry, qui n’ont pas encore été vus par L’Écoquartier.

Des impacts positifs

Depuis l’implantation du projet en 2011, 346 entreprises sur 670 se sont inscrites au programme En affaires, on récupère de l’Écoquartier de Saint-Léonard.

Un projet qui a permis d’améliorer les statistiques de l’arrondissement de Saint-Léonard pour ce qui touche le recyclage, estime le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

Selon le Portrait 2016 des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, Saint-Léonard récupère 54% de ses matières recyclables, soit une augmentation de 5% comparativement à 2014. Seuls deux autres arrondissements ont connu une plus forte hausse pour la même période, soit Montréal-Nord (9%) et Saint-Laurent (6%).

«Il y a une progression. Avec notre programme, nous semons une graine et nous voyons les résultats quelques mois après. Nous avons également de plus en plus d’appels spontanés, notamment lorsque de nouveaux entrepreneurs arrivent et remarquent que leur voisin participe à la collecte des matières recyclables», informe Mme Selosse.

Malgré tout, Saint-Léonard demeure l’un des arrondissements qui recyclent le moins.

«C’est primordial que le programme continue. La diminution de l’enfouissement des déchets est bénéfique pour tous», lance Mme Selosse.

«Nous travaillons à développer des pratiques chez les Léonardois. Si nous arrêtons de les sensibiliser, les gens vont arrêter de participer aux collectes», ajoute Mme Molina López.

Même si l’organisme n’a plus de fonds dédiés à ce programme, celui-ci continue ses recherches afin de poursuivre le travail. Il envisage même de l’étendre à plus d’une collecte des matières résiduelles.

«Les choses évoluent. Notre programme peut servir de levier pour diminuer la quantité de déchets enfouis, pas seulement les matières recyclables, mais peut-être également les résidus alimentaires», annonce Mme Selosse.

Pour obtenir de l’information sur le programme En affaires, on récupère ou pour s’inscrire, on compose le 514 328-8444.

Collecte d’un jour pour les entreprises

La collecte d’un jour est de retour pour les entreprises de Saint-Léonard. Les commerces et industries pourront se départir de leur matériel de télécommunication, tel qu’ordinateurs, imprimantes, cellulaires et systèmes audiovisuels, de façon sécuritaire et écologique.

La collecte aura lieu le 23 octobre, de 10h à 15h, au dépôt à neige de Saint-Léonard, situé à l’angle des boulevards Langelier et des Grandes-Prairies.