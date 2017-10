Une troisième voie cyclable en 2017 pour Saint-Léonard

Après Verdier et Couture, une troisième voie cyclable verra le jour à Saint-Léonard, cette année.

Une voie cyclable sera aménagée, cet automne, dans plusieurs rues résidentielles de l’arrondissement afin de joindre les parcs Coubertin et Luigi-Pirandello à la 25e Avenue, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

«Saint-Léonard a droit d’avoir des pistes cyclables. On y travaille depuis plusieurs années. Avec les nouvelles voies, nous pourrons faire plus facilement des liaisons avec les arrondissements voisins et nous pourrions peut-être avoir des Bixi», indique le maire sortant de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

Le nouvel aménagement cyclable sera une voie cyclable partagée par les cyclistes ainsi que les automobilistes et il n’aura aucun impact sur les espaces de stationnement, précise la Ville de Montréal.

Cette voie cyclable s’ajoute à celle sur les rues Verdier et Lisieux, qui rejoint la piste cyclable de la rue Saint-Zotique, dans Rosemont–La Petite-Patrie, ainsi qu’à celle sur le boulevard Couture et les rues du Saguenay et Grasset, qui joint Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

L’objectif de ces nouveaux aménagements est de développer le réseau routier léonardois afin de le relier aux équipements sportifs et scolaires du territoire tout en reliant Saint-Léonard à ses arrondissements voisins.

Le circuit de la nouvelle voie cyclable