Le public a parlé

Les citoyens du Sud-Ouest sondés entre le printemps et l’été 2016 réclament haut et fort que le pôle Lionel-Groulx–Atwater ait des aménagements plus sécuritaires pour cyclistes et piétons. C’est une des plus importantes orientations qu’a retenu l’Institut du Nouveau Monde (INM) lors de ses consultations publiques concernant le développement du secteur mandatées par l’arrondissement.

L’espace délimité par les rues Rose-de-Lima, Vinet, Saint-Antoine et le canal de Lachine souffre de congestion routière et des nombreux chantiers qui s’y trouvent, selon la majorité des 333 personnes consultées. Les intersections les plus problématiques se situent le long de l’avenue Atwater, une zone de transit importante pour piétons, cyclistes et automobilistes.

«C’est cohérent avec ce que le public nous dit depuis des années», observe le maire Benoit Dorais.

Il assure que plusieurs des pistes d’action évoquées dans le rapport publié hier pourront être appliquées à court terme pour améliorer la sécurité.

«On pourra allonger la durée des feux de circulation et piétonniser des tronçons, voire des rues complètes, près du marché Atwater», suggère-t-il. Le maire compte également poursuivre les travaux d’aménagements pour cyclistes cet été.

Rester dehors

La chargée de projet de l’INM, Liane Morin, souligne que des espaces publics conviviaux, vivants et animés étaient au sommet de la liste de priorités de plusieurs personnes que l’organisme a sondées.

«Il y a aussi eu une très forte récurrence dans les réponses obtenues lors de nos activités en ce qui a trait aux lieux verdoyants», raconte-t-elle.

Le rapport explique que l’espace vert adjacent au métro Lionel-Groulx «est perçu comme un lieu de passage sous-aménagé, voire gaspillé.» L’ajout de bancs, de kiosques marchands et d’aire de jeux pour enfants a été évoqué par une bonne partie des participants.

La mise en place d’installations hivernales, dont une patinoire sur le canal Lachine, figure aussi dans la liste des ajouts les plus souhaités.

Variété

Liane Morin est d’avis que les techniques employées par l’INM lui ont permis d’entendre les opinions d’une grande diversité d’individus.

«Nos tables rondes ont davantage intéressé les gens passionnés par la planification urbaine, tandis que nos consultations de rue ont attiré plusieurs passants qui n’étaient pas au courant de ce qu’on faisait», soutient-elle.

Vu la nature des consultations, certains de ses résultats sont moins concluants. Bien que la majorité des personnes sondées se soucient de l’offre commerciale du pôle, leurs inquiétudes diffèrent. Certains voient les bars et restaurants comme un attrait, tandis que d’autres estiment qu’ils ne répondent pas aux besoins de la population locale.

Selon le rapport, «tous sont unanimes» sur un aspect: le canal de Lachine et le marché Atwater sont des attraits significatifs dans le secteur et devraient être davantage mis en valeur.