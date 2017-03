Deux des cinq meilleurs restaurants au pays dans le Sud-Ouest

Deux des cinq meilleurs restaurants canadiens se trouvent dans l’arrondissement du Sud-Ouest, selon le classement 2017 du magazine Canada’s 100 Best. Ce sont les établissements des chefs David McMillan et Frédéric Morin, Joe Beef et Le Vin Papillon, qui se hissent respectivement aux 3e et 4e rangs de la liste publiée cette semaine.

Situés sur la rue Notre-Dame Ouest, dans le quartier Petite-Bourgogne, ces restaurants voisins ont chacun une offre distincte. Joe Beef se spécialise dans le steak et les fruits de mer alors que Le Vin Papillon, dont le menu a été élaboré par le chef Marc-Olivier Frappier, sert des plats plus légers accompagnés de légumes de saison.

82 chefs, restaurateurs, journalistes culinaires et gastronomes ont envoyé leur sélection de restaurants préférés à la firme KPMG. Elle s’est ensuite chargée de compiler les données afin de monter un classement le plus indépendant et fidèle que possible.

Le restaurant torontois Alo s’est classé au sommet de cette troisième liste annuelle, détrônant ainsi Toqué!, de Montréal, qui était numéro un en 2016. Le restaurant du chef Normand Laprise occupe désormais le deuxième rang du classement.

