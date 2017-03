L’horaire de collecte de recyclage change dans le Sud-Ouest

L’arrivée d’une nouvelle compagnie dans le Sud-Ouest en charge du recyclage dans l’arrondissement mène à des modifications dans les horaires des collectes.

«À chaque fois que nous octroyons un nouveau contrat, c’est sûr que les horaires changent», a indiqué le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais.

C’est Derichebourg, une entreprise française spécialisée dans le domaine, qui a hérité du contrat dans le Sud-Ouest. La compagnie s’occupe déjà de la collecte des résidus alimentaires sur le territoire depuis mai 2016.

La compagnie dit offrir une collecte plus verte que sa compétition puisqu’elle s’est récemment associée à Effenco, dont la technologie Start-Stop permet l’arrêt du moteur d’un camion dès son immobilisation. Cette technologie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 30%.

Créateur d’emplois

Avec l’annonce de lundi, Derichebourg a maintenant huit contrats sur l’île de Montréal. Selon le responsable du développement en Amérique du Nord de l’entreprise, Stanislas Le Moine, cela lui permettra d’employer davantage de Québécois.

«Il s’agit d’un pas de plus dans la poursuite de notre objectif visant à créer plus de 500 emplois au Québec d’ici les cinq prochaines années», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

En plus du Sud-Ouest, la compagnie a des mandats de collecte dans les arrondissements Rosemont–La Petite Patrie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville, Verdun et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les villes de Brossard et de Gatineau figurent aussi sur leur liste de clients.

Prenez connaissance du nouvel horaire ici.