Huit entreprises du Sud-Ouest s’illustrent au Défi PME MTL

Huit entreprises issues de l’arrondissement du Sud-Ouest ont été récompensées lors du Défi PME MTL, volet Grand Sud-Ouest, qui s’est déroulé la semaine dernière à l’hôtel ALT, dans Griffintown.

Move Protéine, qui crée des suppléments protéinés à base de plantes a terminé en première place dans la catégorie bioalimentaire. La Coulée, un atelier de sculpture à prix modique installé dans le Bâtiment 7, a remporté les grands honneurs dans la catégorie économie sociale.

Dans la catégorie exploitation, transformation et production, c’est la boutique de vêtements écologiques de Saint-Henri, Kid’s Stuff [Trucs d’enfants], qui s’est classée en première position.

RideMetry, un assistant routier pour motocyclettes, s’est mérité la première position dans la catégorie innovations technologique et technique et SpritEvent, qui fabrique des machines distributrices de cocktails, a terminé en première place dans la catégorie services aux entreprises. Toutes deux collaborent avec Centech, l’incubateur d’entreprises de l’ÉTS.

Les premières places étaient accompagnées d’une bourse de 1000$.

Lockbird, qui offre des «services automatisés d’effarouchement» (afin d’éloigner des animaux prédateurs) et Sollum, qui crée des sources lumineuses à partir de lumières DEL, se sont respectivement classées aux deuxième et troisième rangs de la catégorie innovations technologique et technique. Espace Fabrique, une coopérative manufacturière, a remporté la deuxième place de la catégorie économie sociale.

Ces huit compagnies se sont qualifiées pour la finale régionale du Défi, dont les gagnants seront connus le 2 mai et repartiront avec une bourse de 2500$.