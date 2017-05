400 personnes des quatre coins du Québec ont pris d’assaut les rues des quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Pointe-Saint-Charles afin de manifester contre la réforme d’aide sociale prévue dans le projet de loi 70 du gouvernement provincial, mercredi après-midi.

Ils ont scandé des slogans dénonçant l’administration Couillard et la situation déjà précaire des Québécois recevant de l’aide sociale. «À chaque mois: manger ou payer le loyer?», pouvait-on lire sur une des nombreuses pancartes tenues par la foule.

La manifestation organisée par la Coalition Objectif Dignité, qui réunit une vingtaine de groupes militant pour les droits des assistés sociaux, s’est déroulée dans le calme. L’ambiance de la marche étant tout sauf festive, la colère des participants était bien sentie en cette 44<V>e<V> semaine de la dignité des personnes assistées sociales.

Aucune arrestation ou confrontation avec les multiples policiers sur place n’ont eu lieu.

En faire plus

Les organisateurs de l’événement ont tenu à souligner qu’ils désirent que le gouvernement redouble ses efforts pour aider à sortir les personnes de la pauvreté plutôt que de réduire les prestations pour ceux qui sont aptes à travailler et refusent un emploi «convenable».

«Quand on se trouve dans une situation de détresse, ce ne sont pas des menaces dont nous avons besoin, mais de l’aide», dit le porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Serge Petitclerc, qui craint que la réforme devienne une fabrique à itinérance et la criminalité.

Ses collègues ont aussi mis de l’avant le fait que leurs revendications ne dataient pas d’hier.

«C’est aberrant que dans une société aussi riche que la nôtre, nous devons répéter le même discours année après année. Il y a déjà une incapacité de vivre et survivre sur l’aide sociale et il y aura désormais une précarité encore plus grande», dénonce la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Émilie Joly.

La mobilisation de la Coalition Objectif Dignité contre le projet de loi 70 se poursuivre à l’automne.

Le projet de loi 70 en bref