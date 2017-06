À la découverte des religieuses qui ont bâti Montréal

Sans l’important apport des sœurs religieuses au fil des ans, Montréal ne fêterait peut-être pas son 375e anniversaire, cette année. C’est la parole que désire répandre la Maison Saint-Gabriel à travers son exposition temporaire 375 ans au cœur de l’action, qui présente les legs des communautés religieuses féminines de la ville.

Les grandes contributions de plus d’une douzaine de congrégations sont présentées dans la salle d’exposition temporaire à travers des plaques informatives. Pour chacune d’entre elles, une figure marquante de son histoire est mise de l’avant avec une courte biographie. On peut par exemple penser à Marguerite Bourgeoys et Marie Gérin-Lajoie.

Des dizaines d’objets et documents d’archives de multiples époques sont également exposés au centre de la pièce pour mettre en valeur la diversité des domaines d’expertise de ces femmes, que ce soit la médecine, l’éducation ou la science. Des tricots, un abacus, des boîtes de pilules et des pinces n’en sont que quelques exemples.

«On veut rendre hommage aux femmes qui se sont démarquées en présentant ce qu’elles ont réalisé. On pense souvent qu’elles étaient dans leur couvent alors qu’elles étaient en fait des femmes exceptionnelles de vision, investies concrètement dans la communauté», explique Sœur Madeleine Juneau, directrice de la Maison Saint-Gabriel.

D’hier à aujourd’hui

Avec 375 ans au cœur de l’action, la Maison Saint-Gabriel veut mettre de l’avant des héroïnes méconnues du grand public.

«Si l’histoire n’a toujours pas su reconnaître le rôle primordial des femmes dans la fondation, la survie et l’essor de Montréal, cette exposition contribuera humblement à corriger le tir», estime le président du conseil d’administration du musée, Pierre Rodrigue.

Pour mieux souligner leur présence toujours bien sentie, pas moins de 24 bâtiments issus de leur patrimoine architectural sont identifiés sur une immense carte.

Quelques legs architecturaux Collège Sainte-Anne

Hôpital de Lachine

Hôtel Dieu

École de musique Vincent-d’Indy

Maison Saint-Gabriel

La présence de chacune des congrégations en 2016 est également présentée sur une carte du monde en plus d’être représentée sur les plaques informatives. Bien que leur nombre soit en forte baisse, Sœur Juneau tient à mentionner que les sœurs ont encore une grande importance aujourd’hui, un aspect clé de l’exposition.

«Elles vont encore vers les sans-abris, les démunis, bref, là où ça fait mal. Elles sont toujours là pour apporter secours, même quand les besoins de la société évoluent», fait-elle valoir, citant en exemple le centre Rosalie-Jetté, une école pour les mères adolescentes qui était auparavant un refuge pour les mères célibataires.

375 ans au cœur de l’action, présenté à la Maison Saint-Gabriel (2146 Place Dublin) jusqu’au 22 décembre. Visitez maisonsaint-gabriel.qc.ca ou appelez au (514) 935-8136 pour plus d’information sur les tarifs et les heures d’ouverture.