La Place du Marché prend forme

Les abords du marché Atwater seront plus conviviaux, cet été, grâce à la Place du Marché, un espace de socialisation éphémère situé au coin des rues Saint-Ambroise et Atwater.

Elle sera inaugurée le 23 juin à l’occasion des festivités de la Saint-Jean de l’arrondissement du Sud-Ouest.

La placette occupera moins de place que prévu lors de la consultation publique qui s’est tenue en mars. Dans les plans originaux, les rues Saint-Ambroise et Atwater étaient à sens unique afin qu’elles soient partiellement piétonnisées. Cette idée a fini par être écartée.

«Quand on est allés voir les commerçants après la consultation, ils étaient inquiets, fait savoir le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais. C’est dommage, on ne livrera pas ce qu’on avait en tête, mais on est très fiers présenter un projet qui est tout de même ambitieux et emballant.»

Détente et animation

Des plantes et des fleurs en bacs seront installés dans le stationnement afin de verdir l’espace. Des placottoirs, ces plateformes en bois où on retrouve des bancs qui sont aussi présents sur la rue Notre-Dame, seront aussi à la disposition des citoyens qui veulent discuter, faire des rencontres et se détendre.

«Il y aura des toiles par-dessus les structures pour que les gens passent à côté et se disent : »il y a de l’ombre, allons s’asseoir là-bas »», précise le maire Dorais.

Les supports de vélo situés à l’est du stationnement seront déplacés le long de l’avenue Atwater. Ils seront remplacés par des tables de pique-nique, des parasols, des tables de bistro, des animations et divers kiosques. Un d’entre eux offrira notamment des locations de livres.

«Les gens vont au Havre aux Glaces et ne remarquent pas qu’il y a des œuvres d’art public, un monologue d’Yvon Deschamps et un extrait de Bonheur d’occasion gravés à même le sol. On veut permettre aux gens de voir et apprécier tout ça», ajoute Benoit Dorais.

Un autre objectif de la Place du Marché est de canaliser la circulation piétonnière vers le centre du marché Atwater afin d’améliorer la convivialité et la sécurité de l’endroit.

Le projet porté par l’organisme à but non-lucratif La Pépinière en sera à sa première itération. Il sera amélioré et modifié au cours des deux prochains étés avant que les installations deviennent permanentes.