Un 7e été de cinéma à la belle étoile

La pelouse du Parc Saint-Gabriel dans Pointe-Saint-Charles se transformera en salle de cinéma pour les résidents du Sud-Ouest à nouveau cette année. Le Cinéma sous les étoiles y présentera sa série estivale de documentaires à caractère social et politique.

Chaque mardi, du 4 juillet au 8 août, ils pourront visionner des films gratuitement et en apprendre davantage sur les problématiques actuelles. Après chaque projection, les plus curieux pourront rencontrer les cinéastes, des organismes militants et d’autres invités spéciaux.

Le Chantier des possibles, de la réalisatrice Ève Lamont, marquera le début des événements au parc situé sur la rue Grand Trunk. Le film met en vedette le quartier Pointe-Saint-Charles et ses services gérés par la population.

La cinéaste engagée aborde les sujets de la santé, des logements, de l’éducation et de la défense des droits au sein d’un quartier originellement ouvrier qui est, selon elle, devenu un exemple de créativité et d’avant-gardisme.

«Puisque Pointe-Saint-Charles possède un fort réseau communautaire et militant, on offre une programmation qui correspond au quartier, des films avec des propos forts», mentionne Nicolas Goyette, programmateur du Cinéma sous les étoiles. «L’arrondissement a d’ailleurs fait une requête à cet effet», ajoute-t-il.

Pour tous les goûts

Au menu, plusieurs films d’actualité destinés à un public cible, comme le documentaire MUROS des réalisateurs espagnols Pablo Iraburu et Migueltxo Molina.

Le thème des murs érigés aux frontières et de leurs impacts sur la division des peuples est abordé, une problématique réelle qui s’est amplifiée depuis l’élection présidentielle américaine. Pour en discuter, Jaggi Singh, un militant pour le droit des réfugiés et des immigrants au sein du collectif montréalais Personne n’est illégal, sera de la partie lors du visionnement le 11 juillet.

Particulièrement cette année, plusieurs films grands publics seront aussi diffusés afin d’attirer les foules, tels que Awake, A Dream from Standing Rock des réalisateurs Josh Fox, James Spione et Myron Dewey. Selon la page Facebook de l’événement, ce documentaire qui traite des changements climatiques attirera plusieurs centaines de cinéphiles le 25 juillet.

Outre les représentations au Parc Saint-Gabriel, une petite projection pourrait aussi être présentée dans la Petite-Bourgogne au cours de l’été, comme ça avait été le cas l’année dernière. Toutefois, rien n’est encore officiel pour le moment.

Pour en savoir plus sur la programmation complète, visitez le : http://cinemasouslesetoiles.org/category/parc-saint-gabriel/