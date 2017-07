Le Sud-Ouest au rythme de la danse

Afin de s’intégrer dans son nouvel environnement, le Festival Quartiers Danses, dont les bureaux ont récemment emménagé dans le Sud-Ouest, présentera quatre spectacles gratuits dans l’arrondissement cet été.

Le 8 juillet et le 26 août, à compter de midi, des prestations de danseurs de renom et de la relève enflammeront le Marché Atwater. Ce samedi, ce sont trois chorégraphes montréalais qui présenteront le fruit de leur travail lors de deux prestations. Danses contemporaine et urbaine mariant originalité et poésie sont au menu.

En août, le ballet et la danse contemporaine seront à l’honneur dans deux spectacles imaginés par des chorégraphes d’ici. L’ex-danseuse des Grands Ballets canadiens, Eva Kolarova, a créé une performance spécifiquement pour le Sud-Ouest et ses résidents.

«Lors de notre déménagement en janvier au square Sir-Georges-Étienne-Cartier, nous avons pris une entente avec le maire Benoit Dorais de faire de la médiation culturelle dans l’arrondissement à l’année, mentionne Rafik Hubert Sabbagh, directeur général et artistique du Festival Quartiers Danses. Les quatre spectacles gratuits au Marché Atwater s’inscrivent dans cet objectif.»

L’entreprise est surtout connue pour son festival qui se déroule chaque mois de septembre depuis quatorze ans. La 15e édition sera présenté du 7 au 17 septembre, principalement dans le quartier des spectacles, sous le thème «Les Bâtisseurs». La crème des artistes présents aux éditions précédentes sera de la partie.

Pour plus d’informations, consultez: quartiersdanses.com