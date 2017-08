Le club local de bateaux-dragons meilleur au pays

Le club de bateaux-dragons du Sud-Ouest, 22Dragons, a été couronné grand vainqueur du Championnat canadien, qui s’est déroulé ce week-end à Welland, en Ontario, après une lutte serrée l’opposant au club de Vancouver.

«Une dizaine de points nous séparaient de Dragon Zone», raconte Matthew Smith, l’entraîneur du club local ayant pignon sur la rue Saint-Patrick, dans le quartier Côte-Saint-Paul. Les quelques centaines de membres, résidant dans le Grand Montréal, s’entraînent chaque été sur le canal de Lachine.

L’équipe compétitive, constituée de 200 membres répartis en onze équipages, a pris part au Championnat qui se divisait en plusieurs catégories, en fonction de l’âge et du sexe des participants. Le plus jeune compétiteur était âgé de 16 ans et la vétérante de 72 ans.

Chaque équipage, formé de vingt pagayeurs, un batteur et un barreur, parcourait une distance allant de 200 à 2000 mètres sur le canal de Welland, qui relie le lac Ontario au lac Érié. Au terme des trois jours de compétition, c’est 22Dragons qui l’a remporté, marquant le plus de points au classement final.

La division 24 ans et moins a aussi terminé en première place dans sa catégorie. Les autres divisions n’ont pas gagné l’or, mais ont tout de même réussi à marquer suffisamment de points pour que le club l’emporte à la toute fin, en terminant entre la 2e et 7e position.

D’ailleurs, neuf équipages du club local sont parvenus à se classer pour le Championnat du monde de bateaux-dragons qui se déroulera à Szeged en Hongrie, l’été prochain.

L’événement sportif regroupait 27 clubs d’un peu partout au pays, pour un total de 150 équipages. 22Dragons, H2O Playground, 3R Dragon et Cascades représentaient la province à la compétition.