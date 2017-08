Spectacle unique sous les étoiles

Avec plus de 350 musiciens et chanteurs ainsi que trois orchestres prestigieux et de l’animation visuelle, le concert à grand déploiement Montréal Symphonique au pied du mont Royal s’annonce magique promet son créateur, Nicolas Lemieux.

Le 19 août, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), l’Orchestre Métropolitain (OM) et l’Orchestre symphonique de McGill (OSMG) se réuniront sur scène pour offrir un spectacle gratuit mélangeant musique classique et pop, accompagnée de chanteurs anglophones et francophones.

Coeur de Pirate, DJ Champion, Isabelle Boulay, Marie-Josée Lord, Patrick Watson et Pierre Lapointe seront parmi les artistes invités.

Cet événement unique organisé dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville, sera diffusé en simultané sur écran géant dans les 19 arrondissements, dont le parc Angrignon, dans le Sud-Ouest.

«C’est une grande première. Trois orchestres ensemble sur scène, ça ne s’est jamais fait au Canada», soutient le président de la maison de disques GSI Musique basée dans Petite-Bourgogne, Nicolas Lemieux, qui travaille sur ce rendez-vous depuis trois ans.

Cinq saisons

Sous la direction musicale du chef Simon Leclerc, les artistes feront voyager le public à travers les saisons. La thématique s’inspire du mont Royal et de ses nombreux arbres qui changent selon la période de l’année.

«Il n’y a pas mieux que l’arbre qui se régénère à chacune des saisons pour représenter Montréal. J’ai aussi décidé d’ajouter une cinquième saison proposant le Montréal de demain», décrit M. Lemieux.

La scène, située non loin du Monument à sir Georges-Étienne Cartier sur l’avenue du Parc, mesurera une fois et demie la patinoire du Centre Bell. Elle se transformera en immense orgue, grâce notamment à un jeu d’éclairage. Le décor a été conçu par la firme Normal Studio, du Mile-End.

Projections vidéo et quelques surprises viendront compléter l’événement mis en scène par Monique Giroux.

L’artiste-peintre Zilon a aussi créé 300 images qui s’animeront dans l’un des numéros.

Selon M. Lemieux, l’orchestrateur de l’OSM Simon Leclerc est le mieux placé pour diriger les ensembles musicaux en raison de son expertise autant en musique classique et populaire. M. Leclerc est le chef associé de la série de concerts Pop de l’OSM, qui propose de la musique réarrangée.

Démocratiser

Les organisateurs s’attendent à des milliers de spectateurs alors que le site du mont Royal peut accueillir environ 75 000 personnes, sans compter le public dans les autres parcs de la ville.

Pour l’instigateur du projet, il est important de rendre accessible le concert à tous les Montréalais, une façon de démocratiser la musique symphonique.

«C’était la condition numéro un de ce projet parce que tout le monde trip sur la musique», dit-il.

Celui-ci souhaite que de nombreuses familles assistent au spectacle et se laissent porter par le son des trois orchestres.