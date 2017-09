Une buanderie transformée en café dans Côte-Saint-Paul

Fermée depuis la fin février, la buanderie Saint-Paul, sur la rue Laurendeau, rouvrira ses portes sous la forme d’un café de quartier. Le Yo & Co Espresso Bar sera ouvert dès la fin du mois de septembre dans Côte-Saint-Paul.

Marc-André Saucier, qui a fait l’acquisition de la bâtisse et de la buanderie il y a de cela trois ans, a décidé de fermer l’endroit pour des raisons financières. Desservant la population depuis 60 ans, les équipements étaient devenus désuets et nécessitaient une complète remise à neuf. «Ça n’a pas été une décision facile, mais c’était la chose à faire, les profits ne permettaient pas de poursuivre les activités», souligne-t-il.

En se demandant ce qu’il pourrait faire avec l’immeuble une fois la buanderie fermée, il s’est souvenu d’un commentaire fait par l’un de ses clients. Ce dernier lui avait fait remarquer qu’il n’y avait aucun endroit dans le coin où on pouvait aller discuter autour d’un café et d’une viennoiserie. M. Saucier a donc décidé de se lancer et d’offrir ce genre de commerce à la communauté, plutôt que de transformer l’immeuble en condos ou en appartements.

«Ça aurait été la solution facile, mais j’ai plutôt décidé de donner un coup de jeune à cette rue résidentielle et d’ouvrir ce café», mentionne-t-il.

Depuis le début des travaux au printemps, plusieurs curieux passent devant la bâtisse et n’ont que du positif à dire. Le propriétaire avoue être agréablement surpris de l’engouement pour ce projet.

Services

Pour mener à terme son projet, M. Saucier s’est associé avec Yorick Caron, un barista. C’est ce dernier qui sera responsable de l’établissement. Bien qu’il réside à Léry, en Montérégie, les résidents du coin ne tarderont pas à le connaître, puisqu’il y sera tous les jours dès l’ouverture.

«Ça va devenir mon quotidien, j’ai hâte de le partager avec les gens du quartier», mentionne-t-il, précisant qu’il connaît déjà le coin puisque sa copine y habite.

Il souhaite mettre l’accent sur la qualité du produit en offrant à la clientèle une vaste gamme de choix, comme des expressos, des cappuccinos ou des cafés au lait. À moindre coût, il y aura également des cafés filtres. Côté nourriture, ce sera essentiellement des pâtisseries, des sandwichs et des salades.

«Ce ne sera rien de très compliqué. Ce qu’on veut offrir c’est plutôt une destination, un endroit à proximité où les gens pourront se rejoindre et y prendre un bon café», insiste M. Caron.

D’ailleurs, l’horaire sera ajusté pour répondre au besoin de la clientèle. À son ouverture, l’établissement sera ouvert la semaine de 7h à 19h et les week-ends de 9h à 17h. Complètement rénové pour en faire un endroit chaleureux, le Yo & Co Espresso Bar pourra accueillir une vingtaine de personnes. Il y aura des tables de deux personnes, mais également une grande banquette pour y recevoir des petits groupes.

Le Yo & Co Espresso Bar ouvrira au 5590, rue Laurendeau, en face de la Caisse Desjardins.