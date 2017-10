À la chasse aux friandises

Les commerçants du boulevard Monk attendent plusieurs centaines d’enfants ce vendredi pour la 19e édition de la chasse aux bonbons, organisée par la Société de développement commerciale (SDC) de cette artère de Ville-Émard.

Prenant le départ au parc Garneau, plan en main, les tout-petits costumés et maquillés sillonneront les 54 commerces participants à la conquête de friandises. «L’an passé a été un franc succès, plus de 500 enfants sont venus. Cette année, on attend le même nombre de personnes», mentionne la directrice générale de la SDC Monk, Marie-Josée Choquette, précisant que plus de 17 000 bonbons ont été distribués.

Traditionnellement, la chasse aux bonbons a lieu le dernier vendredi d’octobre, ce qui permet aux enfants d’utiliser leurs costumes d’Halloween deux fois plutôt qu’une. «Il y a aussi plus de commerces qui participent comme leurs heures d’ouverture sont prolongées vers la fin de la semaine», ajoute Mme Choquette.

Chaque année, elle est étonnée de voir un intérêt grandissant chez les participants et les commerçants. Selon elle, c’est une bonne manière pour les gens du coin de découvrir les commerces à proximité et d’entrer en contact avec les propriétaires.

Des structures gonflables seront installées dans le parc du boulevard Monk qui sera animé par de la musique tout le long de la chasse.