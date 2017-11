La parole aux candidats du Sud-Ouest, dernière semaine

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie du Sud-Ouest à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée sans aucune modification. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette cinquième et dernière semaine, nous avons souligné le fait qu’un rapport concernant l’offre culturelle dans le Sud-Ouest, dévoilé en juin, indiquait que les résidents souhaitaient que le développement culturel reflète l’histoire du quartier et son patrimoine.

Suivant ces conclusions, quelles sont vos orientations quant à l’offre culturelle?

Benoit Dorais – Projet Montréal

Comme l’équipe de Projet Montréal du Sud-Ouest croit en la culture comme moteur important d’éducation, créatrice de liens entre citoyens et agente de développement économique, nous avons mandaté Culture Montréal pour nous accompagner. La culture et le patrimoine, ce sont nos quartiers, chacun à sa façon, et notre histoire.

C’est pourquoi nous amenons la culture dans les parcs et sur les artères commerciales par les expositions d’art et de photos, les concerts et les spectacles extérieurs. Nous finançons le Théâtre Paradoxe qui devient un incontournable d’Émard. Nous avons aussi rénové Marie-Uguay. La réutilisation et la conversion d’immeubles patrimoniaux demeure pour nous une priorité : hôtel de ville de Saint-Paul, caserne Notre-Dame et maison Keagan, tous des témoins de notre passé à qui nous voulons assurer une place dans notre présent et notre avenir.

Nous continuerons également de soutenir l’art mural pour mettre en valeur nos communautés et poursuivrons le projet d’agrandissement de la bibliothèque Pointe-Saint-Charles.

Finalement, pour faire rayonner ses différents quartiers, nous proposons de créer une première collection d’œuvres du Sud-Ouest et d’artistes du coin.

Denise Mérineau – Équipe Coderre

Avec pour trame de fond l’industrialisation du Canada au siècle dernier, la vibrante atmosphère dans laquelle se développent des créateurs bien de chez nous a inspiré sans contredit l’âme de bien des leaders artistiques et d’hommes et de femmes. Cette trame historique est une grande force de notre arrondissement.

Le premier défi est de développer, accompagner et soutenir les initiatives en place et futures afin d’encourager la création d’un leadership culturel concerté dans l’arrondissement. Il faut outiller les acteurs à diffuser plus efficacement l’information culturelle afin d’atteindre un public grandissant et diversifié.

Il faut réfléchir et réinventer l’animation culturelle et l’offre de service par lesquelles l’arrondissement dessert ses citoyens et citoyennes. En ce sens, le leadership politique de l’arrondissement doit se faire davantage présent, notamment dans la volonté de mettre en valeur les efforts et les initiatives de tous.

Enfin, il faut aussi s’assurer que notre patrimoine bâti et notre mémoire collective soient mis en valeur de notre histoire, notamment la période forte de l’industrialisation au cœur de notre histoire.