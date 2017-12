Collecte des arbres de Noël

Les arbres de Noël seront ramassés les vendredis 5 et 12 janvier dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Les sapins doivent être dépouillés de toute décoration et placés en bordure de rue, sans obstruer le trottoir, le soir précédant la collecte ou le matin même avant 8h. Ils ne doivent pas être enveloppés dans un sac en plastique ni dressés dans la neige, afin de les distinguer des arbres en santé. À noter qu’une fois la collecte spéciale terminée, il est toujours possible d’aller porter l’arbre à l’écocentre LaSalle situé sur la rue Saint-Patrick.

Chaque année, plus de 25 000 arbres de Noël sont collectés pour être réduits en copeaux, utilisés pour la valorisation énergétique.