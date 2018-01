Arrestation d’un homme lié à des vols qualifiés dans le Sud-Ouest

Un homme lié à plusieurs vols qualifiés commis dans les secteurs de LaSalle, Saint-Henri et Ville-Émard a été arrêté par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le 3 janvier. Jason Gary Quinn, 36 ans, a comparu à la cour et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont introduction par effraction, recel et possession d’arme à feu.

Les 1er et 2 janvier, six vols qualifiés ont eu lieu dans des dépanneurs de ces trois secteurs, tous commis par un même individu selon la description faite par les victimes. Après avoir pu rapidement identifier le suspect potentiel, le SPVM a lancé une opération policière.

L’arrestation de M. Quinn a eu lieu à son domicile. L’arme à feu utilisée lors des vols qualifiés a également été trouvée sur les lieux. L’homme serait également lié à deux autres dossiers de vols sur la personne et d’introduction par effraction, qui ont eu lieu en novembre et décembre 2017.