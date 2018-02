Persévérer à l'école

Pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études, plusieurs activités seront organisées dans l’arrondissement dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, du 12 au 16 février.

Cette année marque la première édition du Journal jeunesse de Saint-Henri, une initiative du comité jeune de la table de concertation Solidarité Saint-Henri. Le lancement de ce journal, entièrement composé d’articles écrits par des jeunes à propos de leur réalité, leur quartier et leur école, aura lieu le 12 février à 16h au CRCS Saint-Zotique.

«Il y a eu une belle réponse de la part des jeunes, beaucoup ont participé. On espère le refaire l’an prochain», souligne Shannon Franssen de Solidarité Saint-Henri.

Dans les locaux de l’organisme La Source qui œuvre depuis 27 ans en prévention du décrochage scolaire auprès des jeunes de 8 à 13 ans de Saint-Henri, une murale de portraits d’intervenants sera affichée toute la semaine.

«Ils vont fournir des photos d’eux à l’âge primaire et écrire un texte sur ce qui les a aidés à surmonter certains obstacles alors qu’ils étaient à l’école», explique Claire Fernandez-Soto, coordonnatrice clinique à La Source.

L’idée est d’engager un dialogue entre eux et les enfants afin qu’ils comprennent que c’est une réalité qui touche beaucoup de gens.

À cette activité, s’ajoute une campagne d’idées positives où les intervenants contacteront les parents pour leur faire part des bons coups de leurs enfants. «On ne veut pas les appeler seulement quand ça va mal, et ça fait du bien aux jeunes de savoir que leurs efforts sont reconnus», indique la coordonnatrice.

Dans les bibliothèques

Les bibliothèques Marie-Uguay et Georges-Vanier présenteront une exposition abordant le thème de la persévérance scolaire. Un mur de la section jeunesse sera tapissé de photos et d’informations en lien avec l’école et les métiers.

Dans Pointe-Saint-Charles, les résidents pourront apposer leurs mots d’encouragement sur la murale de la bibliothèque Saint-Charles tout au long de la semaine. À la bibliothèque de Saint-Henri, les élèves seront appelés à partager leurs visions positives de l’école et du travail à travers des ateliers d’écriture.

Dans les écoles

Dans les cinq écoles primaires des quartiers Saint-Paul-Émard, les classes de deuxième année recevront la visite d’animateurs de la maison des jeunes Radoactif pour l’heure du conte.

Durant l’heure du dîner, différents kiosques portant sur la persévérance scolaire seront aménagés à l’école secondaire Honoré-Mercier, dans Ville-Émard. Les élèves seront aussi appelés à faire des autoportraits avec leur livre préféré afin de créer une murale avec les photos.

Chaque année, l’arrondissement du Sud-Ouest investit 10 000$ dans la tenue d’activités en lien avec les Journées de la persévérance scolaire.