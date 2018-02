La Pointe aura sa microbrasserie

Que ce soit de la bière aux fruits, de l’India Pale Ale (IPA) ou de la stout au café, les amateurs de bières artisanales trouveront leur compte à la nouvelle microbrasserie 4 Origines, qui ouvrira ses portes dès la fin mars dans Pointe-Saint-Charles. L’immense succursale, prenant place dans un ancien bâtiment industriel de la rue Saint-Patrick, abritera une salle de brassage, visible de la salle de dégustation, en plus d’un coin dépanneur.

«Ce sera tout ouvert afin que les clients puissent voir les brasseurs à l’œuvre. C’était important pour nous de marier la salle de production et la salle de dégustation et que ce ne soit pas seulement un bar», mentionne le copropriétaire de l’établissement, Michael D’Ornellas.

Il sera d’ailleurs possible de visiter la salle de brassage, délimitée par des portes de 4 m de hauteur entièrement vitrées, les samedis après-midi, pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’équipement.

Passionné de bières artisanales depuis qu’il a commencé une production maison dans son appartement il y a sept ans, M. D’Ornellas a décidé de laisser tomber son travail de comptable pour se lancer en affaires lorsqu’il a rencontré son associé, Keegan Kelertas.

Les deux jeunes hommes, âgés de 27 et 30 ans respectivement, souhaitaient trouver un moyen de transmettre leur intérêt pour le brassage tout en offrant un endroit agréable à côtoyer, que ce soit entre amis ou en famille.

«Notre permis nous permet d’accueillir des enfants, car nous vendons uniquement les produits alcoolisés faits sur place. Il n’y aura pas d’alcool fort», explique M. Kelertas qui réside à Griffintown.

Plus d’une centaine de clients pourront prendre place dans la salle de dégustation au décor à la fois rustique et industriel et un nombre équivalent pourra être accueilli sur la terrasse.

Production

Avec ses quatre fermenteurs, pouvant brasser chacun plus de 1500 litres de bière, 4 Origines produira une douzaine de variétés de bières différentes à la fois, dont six qui seront toujours disponibles. Les autres varieront tous les mois.

«Un de nos piliers c’est l’innovation. C’est important pour nous de toujours offrir des saveurs différentes, ajoute M. D’Ornellas. Il y a un nombre infini de possibilités».

Pour ceux qui ne veulent pas consommer sur place, il sera possible de se procurer les bières embouteillées dans le magasin à l’entrée de l’établissement. Leurs produits seront également en vente dans les dépanneurs spécialisés et les épiceries grande surface.

La Pointe

Prévoyant au départ lancer une microbrasserie de moins grande envergure, les propriétaires ont vite vu leur projet prendre de l’ampleur lorsqu’ils ont déniché ce local dans Pointe-Saint-Charles, un quartier qui les a inspirés.

«Il y a une histoire très riche dans ce quartier, il y a des Anglais, des Irlandais, des Écossais, ce qui caractérise bien notre microbrasserie», explique M. D’Ornellas, ajoutant que le nom de l’établissement, 4 Origines, fait référence aux différentes cultures retrouvées dans ce secteur du Sud-Ouest.

Les propriétaires souhaitent maintenant s’ancrer dans la communauté en collaborant avec d’autres commerces du coin, notamment en permettant aux clients de se faire livrer de la nourriture ou d’apporter leur repas, comme l’endroit ne possédera pas de cuisine et servira seulement des collations.

Pendant la saison chaude, ils comptent aussi faire affaire avec des food trucks qui pourront s’installer directement sur le terrain de la microbrasserie