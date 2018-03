Rire pour la cause

Si la situation d’un enfant aux prises avec un retard de développement est tout sauf drôle, c’est tout de même avec humour que l’organisme Station-Familles de Ville-Émard souhaite aider la cause. Pour renflouer ses coffres et mieux remplir sa mission auprès des familles de l’arrondissement, l’organisme invite la population du Sud-Ouest à son spectacle-bénéfice qui mettra en vedette Mario Jean.

L’humoriste présentera plusieurs nouveautés en primeur sur la scène du Théâtre Desjardins, à LaSalle, la soirée du mercredi 4 avril, alors que la première partie du spectacle sera présentée par une humoriste de la relève, Dorothy Rhau. La quadragénaire d’origine haïtienne a récemment troqué le département des ressources humaines d’une compagnie pharmaceutique pour le stand-up.

L’argent récolté servira essentiellement à la poursuite des activités de l’organisme. «Le gouvernement a fait des coupures dans l’argent qu’il remettait aux organismes communautaires. Donc, on a dû trouver d’autres moyens pour continuer de soutenir les familles», dit Camille Estevez, intervenante chez Station-Familles, précisant que l’événement permettra d’amasser plus de 10 000$.

Depuis plus de 25 ans, l’organisme offre des activités et des services qui visent à améliorer leur qualité de vie et le développement de leurs enfants.

Pour obtenir un billet c’est ici