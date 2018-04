35 M$ pour le bassin de rétention de Griffintown

Un bassin de rétention pouvant contenir une quantité d’eau équivalente à cinq piscines olympiques sera construit à Griffintown. L’objectif est de limiter la fréquence et le volume d’eaux usées rejetées dans le fleuve Saint-Laurent lors de pluies torrentielles à une fois aux six ans.

«Le bassin de rétention vise également l’amélioration de la performance du réseau de collecte en limitant le refoulement du collecteur William pour une période de dix ans», précise la chargée de communication à l’arrondissement du Sud-Ouest, Julie Bellemare. Deux chambres de contrôle serviront ainsi à dériver les eaux du collecteur vers le nouvel aménagement.

Les travaux débuteront dès la semaine du 23 avril dans le quadrilatère formé des rues William, Ottawa, Dalhousie et Ann, qui est présentement un stationnement temporaire. Ils seront effectués par le groupe TNT.

La firme procédera en premier lieu à des fouilles archéologiques, avant de forer un tunnel, réhabiliter les sols et construire les chambres de contrôle ainsi que le bassin. Un bâtiment technique surplombant la station de pompage sera par la suite construit au début 2019.

L’immeuble prendra place dans le parc éventuellement aménagé au-dessus du bassin. Il n’occupera toutefois que 2% de la superficie de l’espace vert qui sera équivalente à la place des Festivals.

L’aménagement du parc, qui portera le nom de Marie Griffin en l’honneur de cette pionnière du quartier Griffintown, commencera après les travaux de la Ville et du Réseau Express Métropolitain (REM).

Impacts

Le chantier engendrera son lot de complications pour les automobilistes. La rue Dalhousie sera fermée entre les rues Ottawa et William pour toute la durée des travaux, de même que la rue Saint-Maurice pour les huit prochains mois.

Cet été, c’est la rue Saint-Paul qui sera fermée et le sens de la circulation sera modifié pour que le poste de police soit accessible. Dans tous les cas, des chemins de détour seront suggérés aux automobilistes. Les camions pourront accéder au chantier par la rue de l’Inspecteur via la rue Notre-Dame.

Pour ce qui du stationnement, une vingtaine d’espaces seront supprimées, mais seront remplacées par des zones temporaires sur les rues Ann, Shannon, de l’Inspecteur et William.

Des mesures de mitigation seront aussi mises en place pour réduire la poussière et le bruit causés par les travaux, notamment un nettoyage fréquent du chantier et le respect des heures de travail de l’arrondissement. Les résidents seront également tenus au courant des avancements du chantier par le biais de courriels, d’un site web et d’une infolettre.