Revivre l’époque Yéyé

Le sous-sol de l’église Saint-Jean-de-Matha s’animera sous le rythme des Beatles, des Rolling Stones et de Michel Pagliaro à l’occasion d’un rassemblement d’une trentaine de musiciens qui faisaient danser les résidents du Sud-Ouest à l’époque Yéyé.

Ancien membre du groupe Human, Serge Brisebois rêvait de retrouver ses vieux amis le temps d’une soirée et d’en faire profiter de nouveaux spectateurs. Après quelques années à y penser sans passer à l’acte, il s’est finalement lancé dans l’organisation du Festival Musical Rétro de Ville-Émard.

«J’aimerais que les jeunes d’aujourd’hui puissent revivre les années 60, ces années d’amour et de libération. Tous les week-ends, de Saint-Henri jusqu’à LaSalle, tout le monde se réunissait pour écouter de la musique», se souvient l’homme de 67 ans, qui habitait jadis Ville-Émard.

Que ce soit à la salle Yéyé sur la rue Notre-Dame, au centre de loisirs Monseigneur Pigeon ou à la salle Le Boogaloo sur la rue Jogues, des groupes locaux animaient le quartier. Parmi eux, on retrouvait Flashback, Human, Get Together, Système et By No Means, qui seront tous de retour le 28 avril sur leur scène de prédilection.

«À l’époque, il pouvait y avoir jusqu’à 500 personnes dans le sous-sol de l’église, lance M. Brisebois. C’était payant performer là-bas.»

Pour cette première édition, le musicien en attend environ la moitié. Il aimerait toutefois que cet événement se poursuive et croît au fil des années, au point de devenir une tradition.

Le Festival Musical Rétro de Ville-Émard se déroulera le 28 avril de midi à 17h à l’église Saint-Jean-de-Matha (6831, rue d’Aragon). 10$.