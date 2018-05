Embellir la rue Saint-Jacques

Une dizaine de bancs et de bacs à fleurs meublent maintenant la rue Saint-Jacques dans le quartier Saint-Henri. Derrière cette initiative prise dans le but de rendre cette artère plus attrayante pour les passants, la Société de développement commercial (SDC) – Les Quartiers du Canal a fait appel à des élèves de l’école secondaire Saint-Henri pour concevoir ce nouveau mobilier urbain.

«Nous voulions valoriser la rue Saint-Jacques. Donc, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire appel à des gens du quartier», explique le coordonnateur communication-marketing à la SDC, Andy-Riwan Gernet.

Dans le cadre du programme de formation préparatoire au travail (FPT) enseigné à la polyvalente, des élèves ont fabriqué les sièges en bois installés pour tout l’été devant plusieurs commerces, dont le Pub Epoxy, le Gym Saint-Henri et la Banque Laurentienne. Ils étaient encadrés du professeur Jacques Lapointe tout au long du processus.

«Nous nous sommes beaucoup occupés de la rue Notre-Dame ces dernières années, renchérit M. Gernet. La rue Saint-Jacques avait elle aussi besoin d’être mise en valeur.»

Voyant la réponse positive des passants face à cette initiative, la SDC prévoit prochainement s’attaquer à d’autres rues de l’arrondissement.

Les placottoirs, ces espaces conviviaux où les piétons peuvent s’arrêter pour discuter ou relaxer, sont également de retour dans Griffintown, la Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Cette tendance, présente dans plusieurs autres quartiers montréalais, avait migré dans le Sud-Ouest l’été dernier grâce à la SDC.