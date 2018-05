La Maison Saint-Gabriel a 350 ans

En 1668, Marguerite Bourgeoys n’avait sûrement pas prévu qu’en faisant l’acquisition du domaine de François Le Ber, devenu ensuite la Maison Saint-Gabriel, l’endroit allait devenir un endroit clé de la colonisation de la Nouvelle-France. C’est sous la présidence d’honneur de madame Pauline Marois, ex-première ministre du Québec, que l’on inaugurera une nouvelle exposition «350 ans d’histoire» afin de souligner cet anniversaire.

L’exposition temporaire retrace l’histoire de ce lieu à travers ses changements de vocations et explique comment les membres de la Congrégation de Notre-Dame administrèrent ce qui a été l’une des plus grandes fermes de Montréal pendant plus de 250 ans.

«Marguerite Bourgeoys visait l’autosuffisance de sa communauté religieuse. Le terrain avait 212 arpents et englobait une bonne partie de Pointe-Saint-Charles. On y récoltait et vendait des produits de la ferme. Le domaine a aussi été l’endroit où vivaient « les Filles du Roy« , raconte fièrement la directrice générale du musée et site historique, Madeleine Juneau.

Tant à voir

Outre les différentes expositions, l’immense Maison Saint-Gabriel et la ferme, il y a également le pavillon Catherine-Crolo et le jardin des Métayères à visiter.

«Nous sommes un joyau caché. C’est souvent par le bouche-à-oreille que les gens le découvrent. Lorsqu’ils arrivent ici, ils n’en reviennent pas. Nous recevons beaucoup de visiteurs américains, européens et de partout dans le monde», mentionne Mme Juneau.

Le musée reçoit environ 80 000 visiteurs par année et il n’est pas rare que les gens y restent plusieurs heures à la fois.

Encore à ce jour, le Musée Saint-Gabriel, tout comme à l’époque, a un impact direct dans sa communauté.

«Tous les samedis matins de l’été, nous avons un livreur avec sa charrette tirée par un cheval qui passe de maison en maison pour vendre notre pain dans Pointe-Saint-Charles. C’est magique. Pour moi un musée ne doit pas être statique et être au cœur du quartier qu’il occupe», ajoute Madeleine Juneau.

Une reconstitution historique de la signature de l’acte de vente entre François Le Ber et Marguerite Bourgeoys, sous l’œil avisé du notaire Basset, sera présentée lors du vernissage.

Vernissage de l’exposition «350 ans d’histoire» mercredi 23 mai, 17h. L’exposition se tiendra jusqu’au 21 décembre à la Maison Saint-Gabriel (2146, Place Dublin)

