La technologie démystifiée

La tournée des Cafés numériques sera lancée la semaine prochaine à la station F-MR dans Griffintown, près du canal de Lachine. L’objectif de cet événement, qui se déroulera jusqu’à l’automne dans six régions du Québec, est de familiariser les jeunes au numérique et d’en apprendre davantage sur leurs réalités face aux nouvelles technologies.

Le Café numérique de la station F-MR sera particulièrement destiné aux jeunes de 18 à 29 ans, mais ouvert à tous ceux qui souhaitent en savoir plus. Au programme: espace de réalité virtuelle, robots humanoïdes, impression 3D et captation vidéo en 360 degrés.

«Nous voulons donner accès au numérique et surtout allumer des étoiles dans les yeux des jeunes avec des activités dynamiques », souligne Mehdi Benboubakeur, directeur du Printemps numérique, l’organisme à but non lucratif (OBNL) derrière la tenue de cette première tournée.

En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation de l’UQAM, l’OBNL profitera également de ces rassemblements pour bonifier la recherche au sujet de la fracture numérique.

«L’idée est de trouver une façon d’éviter que deux catégories de citoyens se créent: ceux qui connaissent et exploitent les technologies et ceux qui sont mis de côté. Nous sommes conscients qu’il y a plusieurs enjeux liés à ça», explique M. Benboubakeur.

Jusqu’au 11 octobre, les membres de Printemps numérique discuteront avec les participants de la tournée afin de pouvoir en ressortir des solutions pertinentes pour améliorer l’accessibilité à ces nouvelles technologies.

1,7 M Nombre d’emplois au Québec qui seront touchés par la numérisation et la robotisation d’ici 2030.

Le Café numérique aura lieu le 13 juin à la station F-MR, sur l’allée des Barges, de 17h à 21h. Entrée gratuite, mais inscription obligatoire.