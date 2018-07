Un quartier plus vert

L’Éco-quartier du Sud-Ouest a mené à terme de nombreux projets au cours de la dernière année, notamment le verdissement de ruelles, des corvées de propreté et des ateliers portant sur l’environnement. L’année 2018 sera tout aussi remplie avec déjà plusieurs activités au calendrier.

Outre aider les citoyens de l’arrondissement dans leurs projets verts, l’Éco-quartier vise à les outiller afin qu’ils soient en mesure d’améliorer eux-mêmes leur qualité de vie. Cela se traduit notamment par l’offre d’un service-conseil en tout temps et d’un guide pour réaliser sa propre ruelle verte, par exemple.

En 2017, six nouvelles ruelles vertes ont d’ailleurs vu le jour dans l’arrondissement en plus de sept autres qui ont été bonifiées, ce qui représente plus de 145 m2 d’espaces déminéralisés et 4000 plantes supplémentaires. Les ruelles Saint-Zotique, Yamaska, Jogues, du Collège et de Courcelle ont notamment été verdies.

Une campagne de sensibilisation portant sur la gestion de l’eau, les transports collectifs et actifs ainsi que sur la protection de la biodiversité a également été menée, comme à chaque année.

«Nos patrouilleurs ont pour mandat d’informer les gens sur le détournement des gouttières pour arroser leurs plantes par exemple ou sur les façons d’économiser l’eau à la maison», explique Pascale Fleury, la coordonnatrice régionale de l’Éco-quartier.

Ces actions s’ajoutent aux autres projets environnementaux réalisés ces douze derniers mois, comme des sites de compostage communautaire et des projets-pilotes de résidus alimentaires dans les immeubles à plusieurs logements.

Projets futurs

L’Éco-quartier a déjà entamé la réalisation de nouvelles ruelles vertes, cet été, sur l’avenue Blake, dans la Petite-Bourgogne. Elle sera nommée à la mémoire de l’écrivain Réjean Ducharme, décédé en août dernier. Un panneau présentant ses réalisations et une bibliothèque de ruelle seront installés en son honneur.

«Les plantations sont déjà terminées. Nous allons ajouter du marquage au sol en plus d’installer des bacs de jardinage», précise Mme Fleury.

Les ruelles Delinelle, Lacroix, Brisset et Sainte-Marguerite, entre autres, seront aussi verdies et déminéralisées, pour un total de 263 m2 de béton en moins.

Cette année, l’Éco-quartier souhaite concentrer ses énergies sur des ateliers traitant du zéro déchet chez soi en cinq étapes faciles. Cette nouvelle formation permettra aux résidents de faire des gestes quotidiens afin d’améliorer leur empreinte environnementale.

Suivant le même objectif, la Grainothèque sera également de retour dans les bibliothèques Georges-Vanier et Pointe-Saint-Charles. L’idée est de développer l’écocitoyenneté, augmenter l’autonomie alimentaire et accroître la biodiversité grâce à des formations sur le jardinage.

En bonus, les participants pourront repartir avec des semences gratuites s’ils s’engagent à ramener une partie de leurs récoltes à l’automne.