Histoires de résidents

Alors que sa première série photographique présentait les quartiers du Sud-Ouest à travers la lentille de Diane Martin-Graser, l’arrondissement souhaite maintenant mettre de l’avant les gens qui les habitent. Des familles, des enfants, mais aussi des visiteurs du Sud-Ouest se retrouvent dans la deuxième série #SudBest diffusée sur l’application mobile Instagram.

Pour compléter ce projet, l’arrondissement a mandaté Thibault Carron et Mikaël Theimer, les deux photographes derrière Portraits de Montréal, l’adaptation montréalaise du blogue Humans of New York. Tout l’été, ils arpenteront les rues du quartier à la recherche de tranches de vie inspirantes.

«Tout le monde a une histoire, il suffit de vouloir la partager», souligne M. Carron.

Le duo a déjà commencé à alimenter le compte Instagram de l’arrondissement. Ils y présentent notamment un sculpteur de bois, une famille de musiciens, une maman et son bébé ainsi qu’un jeune couple.

Première série

La série photographique de Diane Martin-Graser, publiée au printemps, faisait quant à elle écho à la beauté, aux contrastes et aux charmes secrets des quartiers du Sud-Ouest.

La blogueuse et passionnée d’histoire y faisait découvrir le passage entre le passé et le présent à travers des clichés où les matières nobles comme la pierre et l’acier côtoyaient le béton et le roc.

Des emblèmes de l’arrondissement, comme le marché Atwater et le canal de Lachine, figuraient également dans cette série spéciale lancée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.