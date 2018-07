De l’idée au concret

Montréal pourra compter d’ici les Fêtes sur des projets pour répondre à des problématiques sociales et environnementales imaginés et conçus par les citoyens. La Maison de l’innovation sociale (MIS), établie depuis peu dans Griffintown, est à la recherche de candidats pour former la première cohorte de son incubateur civique.

«Souvent, ils ne savent pas comment la mettre en œuvre, souligne Hugo Steben, le directeur de l’entrepreneuriat social à la MIS. Notre objectif est de prendre cette idée, la structurer et outiller les individus afin qu’elle puisse se déployer».

Les entrepreneurs sociaux retenus suivront une formation de 13 semaines d’une valeur approximative de 10 000$, mais offerte gratuitement. Ils se rencontreront de façon hebdomadaire et auront des devoirs à compléter dans leur temps libre. Des ateliers, du mentorat, du coaching de groupe ainsi qu’un accès à du microfinancement leur permettront de franchir le seuil entre idéation et réalisation.

L’objectif est de rendre la vie plus facile aux citoyens désirant avoir un impact positif sur leur communauté et les préparer à surmonter les épreuves auxquelles ils feront face en tant qu’entrepreneurs.

«On cherche des projets qui ont le potentiel de transformer les vies et la Ville. Ils seront tout d’abord testés à Montréal, mais pourront s’appliquer éventuellement à plus grande échelle, explique M. Steben. On veut que ce soit innovant, que ça permette de répondre plus efficacement à une problématique sociale que les solutions qui existent déjà».

En plus de l’idée en elle-même, le comité de sélection analysera les individus selon des critères précis, notamment la disponibilité et l’engagement à faire une différence.

«Ce n’est pas besoin d’être un génie qui dort quatre heures par nuit. Le candidat doit seulement savoir s’entourer des bonnes personnes et être motivé», précise M. Steben.

Sélection

Les intéressés ont jusqu’au 26 août pour déposer leur projet. Après un premier tri pour s’assurer de l’éligibilité des candidatures, une série d’entrevues individuelles aura lieu.

Un comité formé d’un membre de la MIS et de six représentants des divers milieux économiques locaux choisira par la suite les 10 projets gagnants, qui seront dévoilés le 17 septembre, deux semaines avant le début du programme.

Vous pouvez déposer votre candidature ici