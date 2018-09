Les candidats connaissent-ils leur circonscription?

Dans le cadre des élections provinciales du 1er octobre, tous les candidats étaient soumis à un questionnaire de culture générale sur la circonscription, en plus de se présenter en une minute. Les vidéos peuvent être visionnées sur http://www.lavoixpop.com et facebook.com/lavoixpop.

1. Quels sont les six quartiers qui forment l’arrondissement du Sud-Ouest?

2. Combien de personnes habitent le Sud-Ouest?

3. Quelle est la proportion, en pourcentage, d’habitants issus directement ou indirectement de l’immigration?

4. Quels sont les deux principaux pays d’origine de ces immigrants?

5. Quel est le plus grand parc de l’arrondissement et dans quel quartier est-il situé?

6. Comment s’appelle la nouvelle place publique située à l’angle des rues Notre-Dame Ouest et Rose-de-Lima dans Saint-Henri et à quoi ce nom fait-il référence?

7. Nommez-moi les bibliothèques de l’arrondissement.

8. Quels sont les écoles secondaires et l’établissement universitaire que l’on retrouve dans le Sud-Ouest?

9. Qui est le maire du Sud-Ouest, les deux conseillers de ville, les deux conseillers d’arrondissement ainsi que le député fédéral du Sud-Ouest?

10. Quelle est votre destination favorite dans l’arrondissement?



Dominique Anglade – Parti libéral du Québec

1. Ville-Émard, Côte-Saint-Paul, Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles et Griffintown

2. Il y a 56 000 électeurs et je dirais 75 000 habitants

3. 50%

4. Italie et Bangladesh

5. Je dirais le grand parc dans Pointe-Saint-Charles près du YMCA, parce que le parc Angrignon ne fait pas partie de la circonscription.

6. Je ne me souviens pas du nom.

7. Je ne connais pas les noms, mais il y en a 4.

8. L’ÉTS, l’école Saint-Henri et l’école Honoré-Mercier. Il y a aussi une école anglophone, mais je ne me souviens pas du nom.

9. Benoit Dorais, Craig Sauvé et Anne-Marie Sigouin, Sophie Thiébaut et Alain Vaillancourt et Marc Miller.

10. La rue Coursol, parce que c’est une rue unique à Montréal en raison de son architecture.



Dieudonné Ella Oyono – Parti Québecois

1. Ville-Émard, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Griffintown

2. 52 000

3. 20%

4. France et Italie

5. Le parc Angrignon dans Ville-Émard

6. Place Bonheur-D’Occasion, mais je ne sais pas à quoi ça fait référence.

7. Les bibliothèques Marie-Uguay et Saint-Henri. Il y a aussi une bibliothèque à Pointe-Saint-Charles dont je ne connais pas le nom.

8. L’ÉTS. Il y a une école secondaire, mais je ne sais pas le nom.

9. Benoit Dorais, Craig Sauvé et Alain Vaillancourt, Sophie Thiébaut et Anne-Marie Sigouin. Je ne me souviens pas du député.

10. Le canal de Lachine pour faire du vélo et le marché Atwater.



Sylvie Hamel – Coalition avenir Québec

1. Saint-Henri, Côte-Saint-Paul, Ville-Émard, Pointe-Saint-Charles, Griffintown et Petite-Bourgogne

2. 70 000

3. 20%

4. Italie et Grèce

5. Il y a le parc Angrignon, mais je crois qu’il est à la limite de l’arrondissement. Donc, je dirais le parc Sir-Georges-Étienne-Cartier dans Saint-Henri.

6. Je ne sais pas.

7. Je ne les ai pas encore localisées.

8. L’ÉTS et je ne sais pas les noms des écoles secondaires.

9. Le maire Dorais et les autres je ne sais pas.

10. Le canal de Lachine pour la beauté du site.



Caroline Orchard – Parti conservateur du Québec

1. Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, Ville-Émard et un autre dans le secteur du métro Jolicoeur.

2. 250 000

3. 20%

4. Chine et Bangladesh

5. Le parc Angrignon dans Côte-Saint-Paul

6. Je sais que c’est un parc en béton, pas d’arbres et que les citoyens se plaignent, mais je ne sais pas le nom.

7. Il y en a une près du poste de pompier, mais je ne sais pas le nom.

8. McGill. Il y a aussi une école pour adultes près de l’ancienne banque.

9. Benoit Dorais et je ne connais pas les autres.

10. Le restaurant Green Spot, j’aime aller manger ma poutine là-bas.



Benoit Racette – Québec Solidaire

1. Griffintown, Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Ville-Émard, Côte-Saint-Paul et Pointe-Saint-Charles

2. Entre 58 000 et 61 000

3. 15%

4. Chine et Algérie

5. Le grand parc dans Pointe-Saint-Charles où il y a toujours des activités, mais je ne me souviens plus du nom, parce que le parc Angrignon n’est pas sur mon territoire.

6. L’espace Bonheur-D’Occasion et ça fait référence au roman de Gabrielle Roy, campé dans Saint-Henri et mis à l’écran avec Mireille Deyglun.

7. Marie-Uguay et Saint-Henri.

8. L’ÉTS, l’école professionnelle Saint-Henri, la polyvalente Saint-Henri et l’école Honoré-Mercier. Il y a une autre école secondaire, mais je ne me souviens plus du nom.

9. Benoit Dorais, Craig Sauvé et Anne-Marie Sigouin, Alain Vaillancourt et Sophie Thiébaut. David Lametti.

10. Le canal qui est si beau, mais malheureusement surtout bordé d’appartements hors de prix. J’aime aussi l’esprit de famille d’Émard et les maisons modestes de l’est du quartier.



Steven Scott – Nouveau parti démocratique du Québec

1. Ville-Émard, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Griffintown

2. 60 000

3. 20%

4. Syrie et Haïti

5. Le parc Angrignon dans Ville-Émard.

6. Je dirais place Notre-Dame.

7. Je ne connais pas les noms, mais il y en a une sur Monk, sur Notre-Dame, sur Workman et sur la rue Grand Trunk dans Pointe-Saint-Charles.

8. Je ne sais pas

9. Benoit Dorais, Craig Sauvé et Sigouin. Alain Vaillancourt et Sophie. Lametti est le député pour LaSalle-Émard-Verdun, et celui du Sud-Ouest c’est Marc quelque chose.

10. Le canal parce que j’aime faire du yoga là-bas et y marcher avec mon chien.

Réponses

1. Ville-Émard, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles et Griffintown

2. 78 151, selon le dernier profil sociodémographique réalisé en 2016.

3. 48%

4. La Chine et la France. Ces pays sont suivis du Bangladesh, de l’Italie et de l’Algérie.

5. Avec ses 964 984 m2 le parc Angrignon, situé sur le boulevard De La Vérendrye dans Ville-Émard, est de loin le plus grand du Sud-Ouest. Contrairement à la croyance, il est bel et bien situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest et fait partie de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne. Il est suivi du parc Ignace-Bourget.

6. Place Bonheur-D’Occasion. Ce nom fait référence au roman écrit par Gabrielle Roy, dans lequel l’histoire se déroule dans Saint-Henri.

7. Georges-Vanier, Saint-Henri, Saint-Charles et Marie-Uguay.

8. Les écoles secondaires Saint-Henri, Honoré-Merci et James Lyng ainsi que l’École de technologie supérieure (ÉTS).

9. Benoit Dorais, Craig Sauvé et Anne-Marie Sigouin, Sophie Thiébaut et Alain Vaillancourt. Le député fédéral du Sud-Ouest est Marc Miller. David Lametti est le député fédéral de LaSalle-Émard-Verdun uniquement.

10. Réponse personnelle