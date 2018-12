Le maire du Sud-Ouest en habit de Noël

Fidèle à son habitude, le maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, s’est présenté à la dernière rencontre du comité avant la relâche des Fêtes, ce lundi, vêtu de son plus bel habit. Il arborait un complet de couleur verte décoré de têtes de père Noël, de cannes de bonbons, de bas et de chandelles.

Ce n’est pas pour une question esthétique qu’il a décidé de se vêtir de la sorte, mais plutôt pour soutenir la cause de la Mission Bon Accueil dans Saint-Henri. Cet organisme vient en aide aux familles dans le besoin en offrant notamment un service de banque alimentaire et un programme de traitement des dépendances.

Le maire Dorais a d’ailleurs invité les résidents à l’imiter et à donner généreusement.