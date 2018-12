Les pères Noël de la santé

Afin d’égayer le temps des Fêtes d’une trentaine de personnes bénéficiant du service de soutien à domicile du CLSC de Saint-Henri, cinq auxiliaires familiales joueront au père Noël. Ils surprendront leurs patients les moins nantis et vivant seuls avec des cadeaux personnalisés, que ce soit des pyjamas, des robes de chambre, des chèques-cadeaux ou des petites douceurs.

«C’est une surprise pour plusieurs. Nous avons toujours de nouvelles personnes sur notre liste qui sont très émues de nous voir arriver chez eux avec un cadeau, souligne l’une des auxiliaires, Chantal Décarie. Les habitués, eux, sont très excités. Ils ne recevront probablement rien d’autre pendant le temps des Fêtes, car ils n’ont pas de famille et n’ont pas les moyens.»

À l’arrivée de l’automne, le comité de bénévoles s’affairait déjà à la tâche en vue de cet événement, qu’il répète chaque année depuis plus de cinq ans. «On a fait un tirage moitié-moitié auprès de nos collègues pour récolter l’argent et on a sollicité les commerçants de Saint-Henri», explique Mme Décarie.

Cette année, trois commerçants ont fait preuve de générosité. Le Pharmaprix et le Jean Coutu de la rue Notre-Dame Ouest ont remis chacun une carte-cadeau, alors que le restaurant New System BBQ a offert deux repas pour deux personnes.

«L’an dernier, ils étaient plus nombreux à donner, mais ils sont tellement sollicités pendant le temps des Fêtes que plusieurs avaient déjà posé d’autres gestes», indique l’auxiliaire familiale.

Outre Mme Décarie, Serge Larocque, Vicky Daoust, Marilyne Goudreau et Line Ruffiange participent à la distribution des cadeaux. Un petit geste qui fait une grande différence