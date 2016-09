Imprimer des imprimantes!

Une soixantaine de jeunes Montréalais ont appris la science de l’impression 3D cet été et pourront en faire profiter leurs camarades de classe tout au cours de l’année. Durant les deux semaines du premier camp technologique Fab Lab à l’école secondaire Monseigneur-Richard, à Verdun, les élèves du primaire et du secondaire ont pu se familiariser avec les dernières technologies.

Une trentaine d’imprimantes 3D dernier cri, des imprimantes vinyle, des machines de découpe au laser, des brodeuses numériques et des robots découpant le bois ont été rapatriés des six Fab Lab permanents des autres écoles secondaires.

«Nous croyons beaucoup au concept de l’apprentissage par manipulation, par lequel on apprend deux fois plus vite», explique la présidente de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), Diane Lamarche-Venne.

Le taux d’absentéisme a été très bas, ce qui démontre bien l’engouement des jeunes provenant de 13 écoles montréalaises pour les activités de création qui leur étaient proposées du 15 au 25 août.

Le camp d’été, supervisés par trois animateurs qui offrent aussi des formatons plus poussées tout au cours de l’année, a aussi comme objectif de faire de ses participants des ambassadeurs auprès des autres élèves dans leur propre école.

Le mouvement Fab Lab existe à la CSMB depuis un peu plus d’un an. «Certains nous ont dit au départ que ça ne marcherait pas, nous avons prouvé le contraire», soutient Mme Lamarche-Venne.

Donner au suivant

Pendant la deuxième semaine du camp, les 29 élèves des sept écoles secondaires du programme pour surdoués Douance, en utilisant différents logiciels, ont chacun imprimé en 3D une imprimante et y ont installé le circuit électronique. Elles seront remises aux jeunes des écoles primaires défavorisées qui ont participé à la première semaine du camp.

Sylvia Chan, qui fréquente la pavillon Émile-Legault de l’école secondaire Saint-Laurent, s’intéresse grandement aux sciences. «J’aime apprendre de nouvelles techniques, qui peuvent aider dans le futur», témoigne-t-elle.

Quant aux jeunes de 5e et 6e années, ils ont eu l’opportunité de s’initier à la technologie 3D et de créer divers objets dont des figurines et des porte-clés USB qu’ils ont eux-mêmes dessinés. Ils pourront continuer leur apprentissage tout au long de l’année grâce aux imprimantes fabriquées par les plus grands.

Des imprimantes novatrices

La technologie d’impression 3D est écologique et s’inscrit dans une perspective de développement durable. Joseph Issa a travaillé pendant plus d’un an et demi à l’élaboration de son concept d’imprimante imprimable.

«C’est un cycle sans fin, mentionne celui qui a fourni son concept d’imprimante au camp technologique Fab Lab. Si ça casse, on réimprime et c’est tout», expose l’ingénieur et professeur du cégep Ahuntsic.

Ses imprimantes 3D, en plus de permettre de créer divers objets, peut aussi imprimer leurs propres pièces. Elles peuvent donc se recréer autant de fois que souhaité.

«C’est dans cette direction que devrait aller l’économie», explique Mathieu Dubreuil, qui supervise les élèves du projet Fab Lab. Les pays n’ont plus à compter sur les autres pour importer des pièces, ils peuvent les fabriquer eux-mêmes en se procurant simplement des logiciels.

La matière biodégradable utilisée, le PLA, est faite à base de maïs et ne coûte pratiquement rien. C’est pourquoi l’inventeur de l’imprimante 3D croit qu’elles devraient être utilisées dans toutes les écoles, sa seule limite étant l’imagination.