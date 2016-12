2016 vue par le maire

Même si les différentes politiques mises en place cette année se sont fait voler la vedette par la grande évasion de Lady, le python de Verdun, l’année qui se termine a fait la fierté de Jean-François Parenteau, qui a maintenant pris ses aises à la mairie de Verdun.

La troisième année du tout premier mandat de M. Parenteau a commencé «sur les chapeaux de roue» avec une grande opération d’entraide.

On se rappellera que, dans la nuit du 25 décembre 2015, un violent incendie a réduit en cendres quatre immeubles de la 1re Avenue, jetant à la rue une cinquantaine de personnes. Encouragé par les publications sur les réseaux sociaux du maire et des conseillers de l’arrondissement, un grand mouvement de solidarité a alors frappé Verdun.

Pendant six semaines, les dons se sont accumulés dans la boutique l’Autonome, dont M. Parenteau est propriétaire. Une trentaine de bénévoles s’y sont relayés et ont trié plus de 700 boîtes de vêtements, sans compter la vaisselle, la nourriture et les meubles.

«C’était vraiment magique», se souvient l’élu, ajoutant que les nombreux surplus ont été remis à Jeunesse au Soleil.

Place aux jeunes

Plusieurs décisions politiques de 2016 auront eu un impact majeur dans la vie des petits Verdunois. La meilleure, à leurs yeux, est probablement l’accès gratuit aux piscines et aux pataugeoires publiques, instauré cet été.

Un grand effort d’éducation politique a également été accompli par les élus, qui se sont fait encore plus présents dans les écoles. Ils ont aussi accordé aux enfants une place grandissante au conseil avec l’expansion du programme «Maire d’un jour», maintenant chaque mois.

Sur une note plus négative, le dossier de l’école de Crawford Park a retenu l’attention. La construction de l’édifice, ayant connu de nombreux rebondissements après avoir été présentée aux résidents en deux versions différentes, a finalement été repoussée à la rentrée 2018. La signature du registre pour l’approbation référendaire a mené au retrait du projet.

La commission scolaire et l’arrondissement se rendront donc l’année prochaine à la Ville de Montréal pour défendre le projet en article 89, qui permet de forcer sa construction malgré la désapprobation des voisins immédiats.

Tourné vers l’avenir

L’année qui se termine aura en quelque sorte servi à mettre la table pour 2017. Diverses politiques adoptées cette année, comme le plan en développement durable, servent de canevas.

C’est le cas de la politique en accessibilité universelle, particulièrement audacieuse, qui se concrétisera au fur et à mesure des rénovations des Verdunois. La réfection du parc Wilson, qui deviendra le plus accessible de la métropole, et l’inauguration de la plage urbaine, entièrement accessible, en seront des illustrations à court terme.

«Mon rêve, c’est que le plan d’action adopté serve d’exemple et soit repris partout au Québec», espère le maire Parenteau.

Améliorer l’accès aux logements abordables fait également partie des grandes directions, même si M. Parenteau aurait souhaité qu’un projet de logement communautaire soit déjà en construction.

«Sur cette question, je n’ai pas réussi à livrer ce que je voulais à l’intérieur de mon objectif. Mais d’ici la fin de mon mandat, si je continue à pousser comme ça, je pense que je vais être correct», assure-t-il.

Plusieurs projets qui doivent encore prendre forme, comme l’ouverture de la plage et les festivités du 375e anniversaire de Montréal, marqueront 2017, la dernière année du mandat de l’administration Parenteau avant les élections de novembre.