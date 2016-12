Un immeuble à logements situé sur le boulevard LaSalle près de la rue Rielle est la proie des flammes depuis 14h. Le Service sécurité incendie de Montréal répond à une troisième alerte, ce qui signifie qu’environ 70 pompiers combattent les flammes. Une épaisse colonne de fumée s’élevait des fenêtres du troisième étage de l’édifice.

On ignore les causes du brasier pour l’instant et si tous les résidents ont pu évacuer à temps.

Les édifices adjacents n’ont pas été évacués.