Une websérie verdunoise brille à l’étranger

Les bonnes nouvelles continuent de se multiplier pour le réalisateur et producteur Jean-Pierre Serra cette année. Sa série de six épisodes diffusés sur le web, Réponds-moi papa, vient d’être sélectionnée pour le Miami Web Fest.

Après avoir été en nomination aux Prix Gémeaux cet automne, la série entièrement tournée à Verdun a remporté trois prix à la compétition mondiale de séries web du réseau WRPN (Washington Roman Pictures Network) en décembre.

Le sous-titrage de son œuvre aura donc été payant pour le réalisateur, puisqu’il lui aura permis de recevoir le titre de meilleure comédie et d’être récompensé pour l’interprétation des deux acteurs, Jean-Pierre Serra lui-même et son fils, Tristan.

Le Miami Web Fest se tiendra en Floride du 14 au 17 septembre. Ce festival, qui n’existe que depuis trois ans, joue parfois un rôle de tremplin pour les œuvres qui y sont sélectionnées.

Les créateurs de Gringolandia, qui avait remporté le prix de la meilleure série hispanophone en 2014, ont depuis signé une entente avec Netflix. Quant à Whatever Linda, nommée meilleure de tout le festival dans cette première édition, la série est à être adaptée pour la télévision.

Parmi les membres du jury 2017, on compte des décideurs de grandes chaînes comme HBO, AMC et NBC.

«Réponds-moi papa est une série qui se traduit bien, avec un humour plutôt américain et un thème très universel de paternité», décrit M. Serra, optimiste quant à ses chances d’être remarqué.

Il se rendra fort probablement à Miami pour profiter des conférences et des événements qui entourent le festival.

Les six épisodes de six minutes de Réponds-moi papa peuvent être visionnés sur YouTube. Ils racontent le quotidien loufoque d’un père monoparental et de son fils de six ans.