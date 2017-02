Inspirer la générosité

Marlène Blais est bien connue à Verdun. Pas moyen pour elle de faire trois coins de rue sans s’arrêter pour discuter avec au moins quatre personnes. Mais la serveuse du restaurant New Verdun ne sort plus beaucoup. Son cancer en phase terminale l’en empêche. Pour rendre cette période moins difficile, sa collègue Suzie Bergeron a décidé de lancer une campagne de financement.

Mme Bergeron sait très bien ce que traverse son amie. Sa sœur l’a vécu il y a tout juste un an. À l’époque, elle avait aidé à mener une collecte de fonds afin de lui permettre de profiter du temps qui lui restait sans qu’elle ait à s’inquiéter des questions financières.

«En plus, son conjoint, travailleur autonome, a pris moins de contrats pour rester auprès d’elle. Alors je me suis dit qu’il fallait absolument qu’on fasse quelque chose pour l’aider», raconte-t-elle.

Campagne grandissante

La serveuse a donc demandé à ses patrons la permission d’organiser un souper-spaghetti au New Verdun, en plus d’y laisser des boîtes pour recueillir les dons des clients.

«Je pensais que ce serait une petite soirée, mais je suis vraiment surprise de l’ampleur que ça prend. Il faut dire que tout le monde voulait être l’ami de Marlène. C’est un vrai aimant», sourit Mme Bergeron.

La principale intéressée n’aura toutefois peut-être pas la force de se rendre elle-même à cette soirée en son honneur. Depuis que son cancer du sein a évolué en une forme métastasique et a atteint ses os, elle a de la difficulté à se déplacer.

«Je pense que le plus difficile sera peut-être d’accepter que les gens veuillent l’aider. Elle n’est tellement pas habituée à recevoir. Mais on va lui expliquer que ce n’est pas de la pitié. C’est de l’amour», s’exclame sa fille unique, Catherine Blais.

Deuil difficile

Depuis novembre, quand elle a su qu’il n’y aurait pas de rémission possible, presque chaque jour amène son petit deuil pour Marlène Blais. Des sorties qu’elle ne peut plus faire aux souliers à talons hauts qu’elle ne peut plus porter, le chemin se fait à petits pas.

Mais elle ne se laisse pas abattre. Mme Blais profite de chaque instant avec son conjoint, son «bonhomme», comme elle l’appelle, et s’émerveille des progrès de ses petits-enfants, qu’elle a toujours considérés comme ses propres enfants.

L’aide apportée par la campagne de financement pourra défrayer une partie des médicaments, qui lui coûtent jusqu’à 400$ par mois, ainsi que permettre à son conjoint de rester auprès d’elle jusqu’au bout.

Souper-spaghetti: 18 février à 18h, Restaurant New Verdun (5001, rue de Verdun).