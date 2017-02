Vieilles nouvelles à la une du site anglophone de Verdun

Depuis 2012, la version anglaise du site web de l’arrondissement Verdun est en construction. À la une, la nouvelle de la retraite du maire Trudel marque le décalage. Mais au-delà de l’aspect cocasse, l’absence d’informations pour les citoyens unilingues anglophones inquiète certaines personnes de la communauté.

«C’est plus simple pour moi, puisque je me débrouille avec la technologie et que j’arrive assez bien à lire le français. Mais pour les personnes plus âgées, qui n’ont pas été éduquées dans les deux langues, c’est beaucoup plus compliqué», craint John Flynn.

Pour ce Verdunois, la question n’en est pas une de priorité des langues et de droits des minorités, mais plutôt de services. «Pour les annonces importantes comme les avis d’ébullition d’eau, il faut que ces personnes puissent être informées», soutient-il.

Pour bientôt

Le maire Jean-François Parenteau, qui n’était pas encore en poste lorsque le site anglophone a été mis en chantier, affirme que la page sera à jour sous peu.

«La ville-centre doit refaire toute sa plateforme et ce sera fait en même temps», précise-t-il, admettant que la version actuelle est désolante.

Soulignons que, selon la Charte de la langue française et celle de la Ville de Montréal, les arrondissements n’ont pas l’obligation de rédiger leurs documents en anglais. Les services peuvent répondre en anglais à un citoyen qui s’adresse à eux dans cette langue, mais n’y sont pas tenus.

Seuls cinq des dix-neuf arrondissements ont une version anglophone complète de leur site web: Pierrefonds-Roxboro, Lachine, LaSalle, Saint-Laurent et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Les autres renvoient directement à la page de la ville-centre.

Symbolique

La population verdunoise anglophone a beaucoup décliné, passant de 35% en 1971 à 17% au dernier recensement, en 2010. Toutefois, cette baisse ne s’explique pas par une augmentation du nombre de citoyens francophones, qui s’est maintenu aux alentours de 62%, mais par la quantité croissante de familles allophones, passées de 3% à 19% pendant la même période.

La communauté anglophone demeure un pilier de l’arrondissement de Verdun, dont les armoiries symbolisent d’ailleurs la force de l’unité entre les populations anglophone et francophone, illustrées par deux tours de pierre.

La devise de Verdun, E Viribus Duorum, signifie «Par les forces des deux».