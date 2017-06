Socio-financement pour la terrasse du Cha Noir

La maison de thé Cha Noir, sur la rue Wellington, a été victime d’un vol par effraction le 8 mai. Les cambrioleurs ont brisé la chaîne qui retenait le mobilier de la terrasse, pourtant fermée par une clôture. Pour remeubler et augmenter la sécurité, la propriétaire Mélanie Thibeault a lancé une campagne sur le web.

Le commerce ne demande pas la charité, puisque des produits sont échangés contre chaque somme qui leur est remise. La campagne sert donc d’abord et avant tout à rembourser le mobilier neuf déjà racheté et à financer l’installation d’une caméra de sécurité et de détecteurs de mouvement.

«Je ne le prends pas personnel, mais c’est certain que c’est beaucoup plus difficile pour une petite entreprise comme nous de se remettre d’un vol comme ça que pour une grande chaîne», fait valoir Mme Thibeault.

Elle a déjà racheté du mobilier neuf afin de ne pas nuire à son chiffre d’affaires au tout début de la saison estivale et de permettre aux clients de profiter du soleil malgré sa mésaventure.

La terrasse privée du Cha Noir, donnant sur la ruelle, avait été inaugurée en mai 2016.

Pour participer à la campagne: ulule.com/cha-noir/