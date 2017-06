La Classique verdunoise s’implique à l’école

Une nouvelle initiative de la course locale de Verdun vise à inclure encore davantage d’activité physique dans le milieu de vie des jeunes en remettant une partie du montant des inscriptions aux écoles de l’arrondissement.

Grâce à une collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), les jeunes et leurs familles pourront ajouter un code relié à leur école en s’inscrivant à la Classique verdunoise. Pour chaque participant d’un établissement d’enseignement, 2$ seront donnés pour l’achat d’équipement sportif ou l’organisation d’activités physiques.

«On veut que ça s’étende également aux arrondissements voisins pour rejoindre le plus de gens possible. On ira donc visiter des écoles de LaSalle et Lachine, par exemple», explique l’organisatrice et ex-triathlète olympique, Kathy Tremblay.

Depuis sa première édition en 2015, la Classique verdunoise s’est toujours définie comme une course familiale, accessible pour les plus jeunes grâce à des trajets de un, deux et cinq kilomètres.

Les organisateurs vont également remettre un grand drapeau à l’école qui aura le plus participé et chaque élève ayant fait la course pourra le signer.

«Je me rappelle encore le grand sentiment de fierté, quand on signe le drapeau canadien aux Jeux olympiques. Je veux que les jeunes puissent aussi le ressentir», fait valoir Mme Tremblay.

La Classique verdunoise se tiendra le 7 octobre.