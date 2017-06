Deux Verdunois reçoivent l’Ordre du Québec

L’acteur Jacques Godin et le Madelinot Verdunois d’adoption Jeannot Painchaud ont reçu le 22 juin le titre de Chevalier de l’Ordre national.

Jacques Godin fait partie du paysage culturel québécois depuis plus de 60 ans, ayant tenu un rôle dans plus de 230 productions cinématographiques, théâtrales et télévisuelles.

Jeannot Painchaud, fondateur du Cirque Éloize, a habité pendant plusieurs années à Verdun. Sa sœur Ginette y est encore très bien établie avec son restaurant Les Îles en ville, véritable ambassade madelinienne de la métropole.

L’Ordre du Québec est la plus haute distinction décernée par le gouvernement provincial. Il est remis à des personnes qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec.