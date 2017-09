Question aux candidats de Verdun

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Verdun aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette première semaine, nous avons souligné le fait que les municipalités ont un rôle à jouer pour la santé de leurs citoyens en facilitant l’accès à des installations sportives qui les incitent à demeurer actifs. Quelles infrastructures de sport seront votre priorité et comment comptez-vous mener à bien ces projets?

Michèle Chappaz

Projet Montréal

Les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser les saines habitudes de vie, l’activité physique et la pratique de sports.

Pour un Verdun en santé, nous désirons d’abord assurer un meilleur entretien de nos équipements actuels, comme les terrains de tennis, et optimiser leur utilisation et leur accessibilité universelle.

Nous voulons équiper un maximum de parcs avec toilettes et abreuvoirs et aménager des espaces intergénérationels avec exerciseurs pour adultes et aînés aux côtés de modules de jeux pour enfants.

Nous souhaitons maintenir des tarifs abordables, réaménager la programmation afin de répondre aux besoins changeants de tous les groupes d’âge et soutenir les associations sportives, sous le leadership de notre candidat Jean-Pierre Boivin, spécialiste de l’activité physique.

Comme dans les arrondissements où les réalisations de Projet Montréal ont amélioré la qualité de vie, nous voulons des rues sécuritaires pour le transport actif ainsi que des ruelles et culs-de-sac où l’on peut jouer.

Forts du succès du skatepark, nous planifierons sa deuxième phase, guidée par le conseiller Sterling Downey.

Pour un Verdun en santé, nos deux priorités d’investissement en infrastructures sportives sont la construction d’une piscine intérieure en bordure du parc Arthur-Therrien et la création d’un centre sportif à L’Île-des-Sœurs.

Jean-François Parenteau

Équipe Coderre

Parce que nous croyons dans l’importance de saines habitudes de vie, notre équipe a multiplié les initiatives pour encourager l’activité physique et le sport depuis 2014: investissements dans les parcs, nouvelle piste piétonne, accès gratuit aux piscines extérieures, aménagement d’un skatepark moderne, rénovation de la piste de danse, autorisation du jeu dans les ruelles, activités extérieures comme le Carnaval d’hiver et plusieurs autres exemples.

Nous travaillons également depuis 4 ans à établir un véritable centre sportif au centre de l’arrondissement. Cela a commencé par le projet de mise aux normes de l’Auditorium de Verdun, qui accueillera le club professionnel Les Canadiennes de Montréal en 2019-2020, ainsi que la construction d’une plage urbaine qui ouvrira dès l’été prochain.

Dans notre second mandat, nous comptons mener à bien les projets d’envergure que nous avons déjà annoncés, soit l’aménagement d’un terrain synthétique et d’une piste d’athlétisme ainsi que la construction d’un tout nouveau centre aquatique.

Nous n’hésiterons pas à appliquer à ces projets la même rigueur financière que nous avons démontrée depuis 4 ans. Ces infrastructures sportives sont nécessaires et attendues et il est essentiel qu’elles soient à proximité et accessible au plus grand nombre de citoyens.