La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Verdun aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette première semaine, nous avons souligné le fait que l’économie locale de Verdun se développe depuis plusieurs années, mais principalement sur la Promenade Wellington. Que comptez-vous faire pour que cette croissance se poursuive tout en dynamisant les autres rues commerciales de l’arrondissement et en favorisant l’accès à des commerces locaux dans les autres quartiers?

Michèle Chappaz , Projet Montréal

Verdun est en plein essor grâce au dynamisme des gens d’affaires et au nouvel élan que connaît la Promenade Wellington. Projet Montréal reconnaît l’importance de créer un environnement favorable aux commerces et services de proximité pour assurer une vie de quartier riche et animée.

Sous le leadership de notre candidat Gabriel Bégin, ex-consultant au Service du développement économique de la Ville et spécialiste des zones industrielles et commerciales, nous reverrons la règlementation pour accueillir des bureaux aux 2e et 3e étages rue Wellington et augmenter l’achalandage des travailleurs. Des zones commerciales seront conservées rue de Verdun pour assurer une offre de biens courants et favoriser l’achat local. Rue Bannantyne angle Godin, la conseillère Marie-Andrée Mauger a proposé une modification au zonage en faveur d’un commerce alimentaire.

Nous souhaitons revitaliser le secteur industriel Dupuis-Hickson et conserver son pôle artisan, car le maintien d’emplois locaux est essentiel à l’équilibre des quartiers.

Le développement économique local est intimement lié à la façon dont on développe le territoire. C’est avec cette vision que nous avons défendu la plage derrière l’Auditorium, afin de maximiser les retombées, et que nous souhaitons assurer une offre commerciale à proximité des grands pôles d’emplois, comme l’Institut Douglas et l’Hôpital.

Jean-François Parenteau, Équipe Coderre

Le développement de l’économie locale est essentiel au dynamisme d’une communauté. Services et commerces de proximité contribuent à animer la vie de quartier, à créer des emplois, en plus de favoriser les déplacements actifs, créant ainsi un sentiment d’appartenance fort envers notre voisinage.

Depuis 4 ans, notre administration a joué un rôle de premier plan dans ce domaine : nous avons offert un soutien accru à la Société de développement commerciale (SDC) de la Promenade Wellington afin d’en faire une artère de destination pour tout Montréal. Nous avons convaincu nos partenaires d’établir les bureaux de PME MTL Grand Sud-Ouest, ici à Verdun. Nous avons également autorisé les bars dans des zones spécifiques de notre territoire et avons développé une politique d’achat local qui a donné lieu à une hausse des achats locaux d’une valeur de près de 450 000$ dès la première année.

Fort de ces succès, nous souhaitons maintenant mettre en place des incitatifs et poursuivre notre collaboration avec les acteurs économiques présents à Verdun pour dynamiser le secteur commercial de la rue De l’Église et soutenir le développement de nouveaux commerces de proximité sur la rue De Verdun.