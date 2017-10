Chien tête en bas, chèvre sur le dos

Ponctués de nombreux éclats de rire, des cours de yoga et de Pilates pas si zen, mais carrément positifs, se sont donnés à Verdun, samedi. Réunis dans un enclos, les yogis étaient entourés de petites chèvres pour ce premier événement du nouveau studio de la rue Wellington, Espace Well Done, qui ouvrira fin novembre.

Entre salutations au soleil et postures du guerrier, les biquettes de la ferme du Domaine Quinchien, de Vaudreuil-Dorion, allaient au gré de leurs envies, broutant ici l’herbe fraîche du parc Arthur-Therrien, bondissant là sur le dos d’un participant. Malgré quelques surprises, dont des petites crottes sur les tapis, tous sont repartis le sourire aux lèvres, après y avoir dégusté quelques bouchées bio offertes par le marché Chez Robin.