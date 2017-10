Le conteur et les dieux

La mythologie scandinave a inspiré le Verdunois Éric Michaud pour son conte musical Saga présenté à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, la semaine prochaine.

«Je devais écrire une histoire qui donnait l’occasion de présenter des pièces musicales avec des ambiances très différentes. Je me suis donc inspiré des personnages comme Loki [le dieu de la discorde] et Odin [le dieu des morts, de la victoire et du savoir] pour leur inventer une toute nouvelle aventure», explique l’auteur.

Ainsi, le dieu mal-aimé Loki est au début de l’histoire la risée des autres divinités parce que tous ses enfants sont laids. Il prend donc le pari avec eux qu’il est parfaitement capable d’engendrer une progéniture qui ne soit pas hideuse. Pour remporter sa gageure, il enlève un enfant mortel, le fils d’une veuve. La table est mise pour des scènes de taverne, de Wallalah (le royaume des dieux), de tristesse et d’humour.

Cette fois-ci, Éric Michaud ne sera pas sur les planches pour raconter lui-même son conte <@Ri>Saga<@$p>, qui sera plutôt porté par les chanteuses et musiciens. Les mélodies, composées par le joueur de cistre et nouveau codirecteur artistique de La Nef Sean Dagher, sont accompagnées au violon, au violoncelle, à l’accordéon, à la harpe, à la flûte et à la cornemuse.

«Ce sont des musiciens vraiment extraordinaires, très expérimentés et qui jouent sur des répliques d’instruments anciens, alors j’ai tout à fait confiance que le résultat final sera époustouflant», assure M. Michaud, qui verra le spectacle pour la toute première fois le 3 novembre, en même temps que le public.

Saga sera présenté le 3 novembre, 20h, à la salle Bourgie. Réservation: 514 285-2000, poste 4.