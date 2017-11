Conseils locaux pour achats de Noël

Les Verdunois pourront profiter cette année des connaissances du terrain de la Société de développement commercial (SDC) Wellington pour dénicher leurs cadeaux de Noël. Dès le 23 novembre, ils pourront se rendre en ligne pour recevoir un service client sur-mesure qui mise sur une approche humaine.

«On vous donne ce que vous n’avez plus, c’est-à-dire du temps. Donc, on magasine pour vous des cadeaux sur la Promenade, dévoile le directeur général, Billy Walsh. Vous nous envoyez vos demandes avec vos critères, on vous trouve des suggestions et tout ce qu’il vous reste à faire est de passer les chercher en succursale.»

De l’objet loufoque à celui pratique, en passant par le cadeau sérieux, la SDC Wellington veut toucher une large clientèle et faciliter leurs achats. Le service virtuel mettra aussi en avant l’achat local.

Personnalisé

«Je pense qu’on se distingue en offrant un service que les autres destinations commerciales concurrentes ne proposent visiblement pas. C’est comme une place de marché, mais beaucoup plus personnalisée», souligne M. Walsh.

Les membres de son équipe se rendront dans les différents commerces pour prendre des photos, vérifier les prix et obtenir de l’information. Ils feront ainsi découvrir des commerçants, qui font partie de la valeur ajoutée de la destination, à une clientèle qui vient peut-être moins sur la Promenade Wellington.

Pour plus d’infos: promenadewellington.com