Plaisir glacé à partager

Plusieurs familles de la rue Osborne se regroupent pour que petits comme grands puissent profiter d’activités extérieures dans leur voisinage. L’an dernier, ils avaient réalisé une grande glissade. Cette fois, ils ont transformé leur terrain en patinoire de hockey.

David Socha et ses voisins se sont activés dès les premiers flocons pour façonner la glace d’environ 4 mètres de long. «À partir du moment où il a fait suffisamment froid, j’arrosais le soir et on a fait le muret. La touche finale a été faite la semaine dernière avec l’ajout des lignes et des trous pour ancrer les buts», explique-t-il.

Si c’est la première fois qu’une patinoire est créée, les résidents de la rue se rassemblent déjà tout au long de l’année pour d’autres activités. Pendant l’été, ils ont fait du soccer et du basket. Quelle que soit la saison, l’espace devant les deux résidences qui sont démunies de clôture est utilisé pour inciter les jeunes du quartier à sortir et à s’amuser.

«Ma vraie récompense c’est que les enfants jouent. Parfois il y en a qui passent et regardent la patinoire. Je leur dit que s’ils sont intéressés, ils peuvent venir avec leurs patins, qu’ils y aient du monde ou non. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas eu le plaisir de tomber sur de nouvelles personnes. Les voisins proches par contre en profitent», affirme M. Socha.

Idée géniale

«J’ai trouvé l’idée géniale, s’enthousiasme le maire Jean-François Parenteau. Ça laisse place à un côté ludique et les gens qui en profitent vont s’en souvenir toute leur vie. Et puis, ils jouaient dehors, ils n’étaient pas en intérieur devant un écran de télévision. J’ai aimé qu’ils n’empêchent même pas les chenillettes de passer et ils ont respecté le voisinage.»

M. Socha voulait aussi dépenser le moins possible. Seules les cages métalliques et la peinture ont été achetées.

Pour en arriver à ce résultat, quelques recherches ont été faites sur Internet, des conseils ont été donnés par des voisins et l’expérience de M. Socha qui travaille en construction a été mise à profit. Le défi est considéré comme une grande réussite.

La patinoire de hockey est construite légalement puisqu’elle est installée sur un terrain privé.