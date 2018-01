Portes ouvertes des Centres de formation professionnelle

Les centres de formation professionnelle (CFP) de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CMSB) ouvriront leurs portes le 6 février pour présenter leurs programmes. Quelque 40 diplômes recherchés par les employeurs seront ainsi présentés lors de la journée.

Les CFP ont la particularité de proposer des programmes de courtes et moyennes durées avec un apprentissage basé sur les réalités du travail et des cours basés sur la théorie et la pratique.

Leur formation est destinée aux jeunes de plus de 16 ans qui souhaitent décrocher un diplôme et aux adultes qui sont à la recherche de compétences reconnues et en demande.

Le certificat émis en fin de parcours est un diplôme de formation professionnelle (DEP) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et correspond à un niveau secondaire.



Les CFP de la CSMB ouvriront leurs portes le 6 février de 13h à 20h. Celui de Verdun est situé au 3010 boulevard Gaétan Laberge.

Pour plus d’infos.