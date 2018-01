Éduquer à la sexualité

L’organisme à but non lucratif Ruban en route qui promeut une éducation responsable des jeunes à la sexualité dans les écoles du Québec a reçu 25 000$ par le biais de la députée provinciale et ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon. La somme lui permettra de faire plus de prévention aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

«Ruban en route, c’est exactement ce dont les jeunes ont besoin, insiste Isabelle Melançon. On parle de leur jeunesse et de leur avenir. Avec tout ce qu’il se passe sur le net et les réseaux sociaux, cela m’inquiète notamment en tant que mère. J’aurai pu moi-même verser de l’argent, mais jamais à la hauteur de ce que j’étais capable d’aller chercher.»

Elle a donc rencontré les ministres Sébastien Proulx, Lucie Charlebois et Gaétan Barrette et elle les a mis en contact avec l’organisme qui a ainsi reçu deux chèques de 25 000$.

Quant aux établissements verdunois concernés par les services de Ruban en route, l’école secondaire Monseigneur-Richard et Beurling Academy, ils pourront bénéficier de l’appui de la députée provinciale.

«Les écoles ont aussi des budgets serrés et des choix à faire. Je leur propose donc de recevoir la visite de l’organisme et de moi-même payer la note», annonce Mme Melançon.

Besoins

L’organisme qui a 25 ans remarque l’apparition de nouvelles problématiques chez les jeunes par rapport au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui atteint le système immunitaire et peut causer le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA).

«Il y a une nouvelle génération qui n’a pas connu les ravages du VIH, donc elle y est moins sensible, soutient le président fondateur, François Blais. Le rapport entre humains a aussi beaucoup changé avec des séparations qui se font parfois par téléphone, l’information qui est recherchée sur Internet ou encore l’importante présence de la pornographie.»

Il a également étudié les programmes d’éducation sexuelle annoncés par le ministre de l’Éducation et voudrait intervenir dans certaines portions.

«On a de l’expérience et on est à l’aise avec la matière. En faisant appel à une personne de l’extérieur, cela ne surcharge pas les professeurs. Les jeunes qui peuvent être baveux à cet âge pourront dire ce qu’ils veulent, car je suis de passage», certifie M. Blais.

Il intervient dans 40 établissements scolaires par an. Son objectif est de remonter le chiffre à 80, comme c’était le cas il y a une dizaine d’années, lorsque des cours de formation personnelle et sociale étaient au programme.

Croissance

«L’argent servira à relancer les projets, donc la priorité est d’approcher les écoles, ce qui nécessite d’embaucher une personne à temps plein. Il sera également utilisé pour refaire la tournée dans les établissements scolaires avec notre formule en trois volets: jeu-questionnaire, mise en pratique et témoignage d’une personne qui vit avec le virus.»

Des événements sont prévus pour augmenter le financement et faire connaître Ruban en route. Par exemple, une course de bateau-dragons sera organisée en juin, un gala avec la princesse Stéphanie de Monaco se déroulera en octobre 2019 et la première conférence internationale sur la prévention à Montréal aura lieu en décembre 2019.

L’envie serait d’effectuer la tournée avec un bus où les jeunes pourront recevoir les conseils d’une sexologue et faire des tests de dépistage avec une infirmière.

Pour plus d’infos.