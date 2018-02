Place au vote des libraires

Les passionnés de littérature pourront s’appuyer sur les recommandations des libraires du Québec pour sélectionner leurs prochaines lectures. Les professionnels votent pour élire les meilleures œuvres du Prix des libraires 2018 dans les catégories roman, poésie, essai et bande dessinée.

Le Prix des libraires, qui a un fort impact sur les ventes de livres, fête cette année ses 25 ans. Plusieurs nouveautés ont vu le jour.

«Il y a donc beaucoup de pression des éditeurs, des auteurs et du milieu pour que l’on crée d’autres catégories, assure la directrice générale de l’Association des libraires du Québec, Katrine Fafard. Pour l’anniversaire, on a proposé aux libraires de voter. On était certains que « bande dessinée » passerait et on a été surpris par « essai » qui le suivait de très près, donc on a décidé de pousser les deux.»

Longévité

«L’objectif premier de l’Association était de mettre en valeur le libraire et son rôle de conseiller. C’est ensuite l’occasion pour nous de remettre en lumière des œuvres puisque lorsqu’un livre paraît, on le récompense un an plus tard. La vie d’une œuvre au Québec n’est pas si longue puisqu’il y a 35 000 nouveautés chaque année dont 6 000 sont de la province», souligne Mme Fafard.

La liste préliminaire du Prix des libraires a été dévoilée en novembre et le 1er février, les finalistes ont été annoncés à la Librairie de Verdun. L’ensemble des libraires de la province peut voter jusqu’au 31 mars pour sélectionner un lauréat par catégorie. Parmi les critères de sélection, il sera question d’originalité, de qualité du français et d’émotion.

Pour la première fois, un gala sera organisé pour remettre tous les prix le 9 mai à l’Olympia. L’événement sera gratuit et accessible au public. Plusieurs comédiens, dont Fanny Mallette qui a aussi le rôle d’ambassadrice, feront des lectures des œuvres gagnantes accompagnées de musique.

